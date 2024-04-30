好食好事食農創生計畫今開訓 美食將進攻500輯

頂新成美文化園去年參與聯合報500輯的美食，感受媒體聚眾能量，今年計畫結合頂新好食好事基金會，從食農創生計畫輔導團隊篩選彰化在地食材，讓民眾享受高CP值且有特殊地方意義的食物。

頂新好食好事基金會今在彰化縣永靖鄉頂新大樓，舉行第三屆食農創生計畫開訓典禮。好食好事基金會捐助人代表魏應充說，基金會推動全國性的加速器計畫時，觀察許多返鄉青農面臨發展瓶頸，因此推出食農創生計畫，透過業師群集思廣益幫助青農，讓他們少走一點冤枉路。

頂新和德基金7年前捐助成立好食好事基金會，關注食農產業創新議題，並成立台灣第一家以食農科技為主題的新創加速器，過去6屆協助55家團隊加速，今年計畫已邁入第7屆，為使加速器輔導經驗注入農村，基金會2022年在彰化縣舉辦食農創生計畫，兩屆輔導12家團隊。今年8個團隊入選，彰化縣6個團隊，雲林、南投各一個，擴大輔導範圍。

頂新成美文化園和好食好事基金會都表示，過去到現在的輔導與入選團隊有許多食材及食物，製作極具地方特色且有經濟競爭潛力的美食，去年頂新成美文化園推出干貝XO醬參加500輯的美食，吸引眾多老饕尋味而來，今年成美文化園與好食好事基金會思考今年參加的品項，除了松柏軒景觀餐廳和松緣會館的精饌，也會從食農創生計畫輔導的團體找出好食物。

好食好事「食農創生計畫」邀請業師自5月起現地輔導4個月，將提供8家團隊群眾募資、行銷曝光等資源，強化品牌與市場連結，預計11月發表成果。