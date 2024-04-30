35天內5處文資動工整修 文資局：彰化保存文資不遺餘力

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今動工修復台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今動工修復台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）。記者簡慧珍／攝影

部分古蹟修復後淪為蚊子館，彰化縣歷史建築台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）今動工修復，縣政府超前部署，文化局和社會處攜手廣納地方建言，並評估可行性，明年8月這兩幢歷史建築完工後，將即活化再利用達到修復目的。

台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）位在田中鎮寶樹宮旁，現存1幢收納場主體建物、兩幢輔導員木造宿舍，都建於日本昭和13年（1938年），2013年被登錄歷史建築，當時縣長卓伯源撥用縣款修復收納場，現為田中老人會文康中心及關懷據點。今開工修復的是輔導員木造宿舍，其中一幢覆蓋爬藤植物，另一幢破落，都被鐵籬圍住。開工前，縣府已廣納地方意見，規畫活化這兩幢歷史建築的用途。

文化部文化資產局長陳濟民說，今年清明節他搭火車到田中鎮轉車回埤頭鄉，對田中和彰化都有特殊感情，去年文資局爭取行政院補助約160億元，共核定各縣申請修復文化資產379案、52.6億元，其中彰化縣27案、總經費3.74億元，排名全國第六多，文資局補助彰化2.66億元，縣政府自籌1.08億元。

陳濟民又說，彰化縣有8處國定古蹟，全國排名第四多，人文薈萃，最近35天內舉辦5場文化資產修復開工典禮，從3月底社頭劉氏家廟芳山堂、本月鹿港文武廟、埔心羅厝天主堂文物館、今天田中菸葉場及宿舍、下周彰化市穀倉，可見縣政府對文化資產保存不遺餘力。

「一座城市的偉大，不在建築的高度，而在歷史的深度。」王惠美說，她就任後積極開源節流，過去5年多縣政府清償債務近百億元，因文化資產是留給子孫了解前人在這塊土地耕耘的最好禮物，列為施政優先項目，縣府自編經費做調查規畫，大筆金額才向文資局爭取。

台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）損害較嚴重的一幢。記者簡慧珍／攝影
台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）損害較嚴重的一幢。記者簡慧珍／攝影
台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）保存較完好的一幢。圖／文化局提供
台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）保存較完好的一幢。圖／文化局提供

文化資產 歷史建築

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