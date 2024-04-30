彰化市長證實提案續推火葬場案 附近居民揚言抗爭到底
彰化市公所規劃在彰化市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場， 去年五月向市代會提案，遭附近民眾抗爭後，市公所自行撤案。事隔一年，市長林世賢今天證實，經民意調查有7成民眾支持，市公所決定在近日召開的臨時會重新提案；在地延和里長王勝和說，屆時會發動居民前往市公所及市代會抗爭。
彰化市公所去年5月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元追加預算案，以「彰化藝術生命園區」興建火葬場，遭多數市民代表及里民反對，市公所自行撤案後，市公所原擬在去年11月的定期會再度提案，卻在說明會中，遭附近延和里、延平里及花壇鄉白沙村近千居民反對，連同黨立委黃秀芳也表態反對，市公所才未提案。
不過，市長林世賢仍積極推動「彰化藝術生命園區」案，最近市公所製作「支持興建大埔火葬場，繁榮大埔」看板，強調「零汙染」、「無噪音」、「現代化」，即被解讀將續推火葬場案；反對火葬場陣營也推出「反對火場」看板反制，火葬場話題先行開打。
目前，市代會正召開定期大會，接著召開臨時會，市長林世賢今天證實，市公所決定在臨時會提出預算1400萬元的「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃」墊付案。林世賢表示，市公所除持續與地方溝通外，經製作民意調查，計有7成市民支持興建火葬場案，如果獲市代會審議通過，即會進入環評階段，如果通過即會向中央及縣府爭取補助，正式啟動。
林世賢說，設立「彰化藝術生命園區」是對的事，一定要做，他並強調，火葬設施絕對沒有汙染，也會做好交通動線規劃，設有專用道出入，進而解決彰化人迢迢將亡者送往他縣市火葬的不便問題，而且園區將委請大師設計，將來反而會形成地標及觀光景點，為地方帶來收益。
不過，延和里里長王勝和說，市公所在說明會後，即未再與地方溝通協調，所謂的7成民意支持，根本沒有依據，真要做民調也要以預定地周邊地區為主。
王勝和強調，他並不反對興建火葬場，但大埔地區人口稠密，不適合興建火葬場，所衍生空汙、噪音、交通等問題難以克服。市公所重新向市代會提案早已預期，在地居民除了會到市公所抗爭外，也會動員到市代會旁聽監督，要求市代會否決火葬案，如果市代會漠視民意堅持通過，將會再向縣府表達反對立場，持續抗爭到底。
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