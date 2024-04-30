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大台中山海環線拆案送審 可能逐段同意

聯合報／ 記者劉柏均李柏澔／連線報導
台中山海環線拆成3案送審，中市府原爭取中央全額補助，台中市長盧秀燕（中）昨表示，中央財政有困難，地方願意分攤，但希望金額低一點。記者劉柏均／攝影
台中山海環線拆成3案送審，中市府原爭取中央全額補助，台中市長盧秀燕（中）昨表示，中央財政有困難，地方願意分攤，但希望金額低一點。記者劉柏均／攝影

大台中山海環線計畫送審10年，台中市交通局依中央要求拆分成3案送審。台中市長盧秀燕昨天表示，中央可能要逐段同意，而非一口氣同意，近兩年中央財政有困難，要求地方分攤經費，市府願意協助，只希望金額低一點。交通部鐵道局表示，依規定中央照財力等級補助，中市府爭取專案補助，有待中市府向中央爭取。

山海環線計畫拆分成「山線高架延伸到烏日」、「海線雙軌及部分高架化」、「新建甲后線軌道建設」等3案，交通部3月底已將山線、海線案送國發會審議。依3案可行性報告，其中山線延伸案83.4億元、海線計畫398.87億元、甲后線預計351.14億元，中市府各分攤56.19%、42.54％、53.2%經費。

盧秀燕昨出席清水區人口破9萬人慶祝活動，受訪表示，中央要求市府將山海線拆成3個案子，可能是要逐段同意，而非一口氣同意，但只要台中市軌道建設有增加，統統是歡迎的。

盧秀燕說，鐵路屬中央機關業務，過去台中市境內鐵路高架，也是中央全額負擔，但近兩年中央財政有困難，現在要求地方政府幫忙，她願意協助適當分攤，大家可以談；不過鐵路是中央資產，優渥稅收是中央收取，地方財源不夠，但若需要幫忙出點錢給中央，希望金額低一點。

政壇預估，過去中市府堅持中央全額補助，近期交通局、盧秀燕陸續鬆口願分攤經費，加上鐵道局的海線雙軌化可行性研究年初已核定，山海環線中的山線、海線規畫案核定已露出曙光。

民進黨議員王立任說，山海環線為了中央全額補助卡關多年，市府鬆口願意分攤經費，可再透過立委爭取專案補助，別延誤進度。國民黨議員朱暖英說，中央對台中建設補助分配不均，應盡速核定，並爭取全額補助。

交通部鐵道局表示，依規定現有鐵路立體化方案由地方政府提出後，中央會按照地方財力級次補助，台中此3案自償率不同，中央補助比率也都不同；台中市財力屬第二級，山線工程最高非自償率78%，海線工程約6成，目前中市府希望專案補助，待中市府向中央爭取。

盧秀燕 軌道建設 鐵道

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