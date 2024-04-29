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彰化金蜜芒果開花結果率低 今年恐量少價揚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣金蜜芒果今年開花結果率偏低。記者簡慧珍／攝影
彰化縣金蜜芒果今年開花結果率偏低。記者簡慧珍／攝影

今天初春冷熱溫差大，彰化縣金蜜芒果受影響，至目前開花率不到5成，結果率約3成，農民普遍看壞今年收成，鄉農會預估金蜜芒果可能量少價揚，今年零售價最高將上看每公斤200元，打破往年紀錄。

埔心鄉農會統計，全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃，埔心鄉就占45公頃，是全國最大產地，2021年梅雨遲到大地乾旱，損失近7成，2022年春雨連綿又損失逾7成，埔心鄉農會因此停辦金蜜芒果評鑑，去年產量翻倍豐收，未料今年天公又不作美，結果率僅3成。

鄉農會總幹事張旗聞今天表示，金蜜芒果開花結果率好壞與修剪枝椏、田間管理和氣候等因素有關，今年初春忽冷忽熱的溫差很明顯，影響金蜜芒果開花，開花後未必能順利結果，冷熱不定的天氣影響結果率，而5月梅雨決定今年品質，萬一雨水過多或雨後暴熱將會造成損傷，可預見金蜜芒果收成低於3成，將帶動價格上揚。

縣議員陳玉姬也種植金蜜芒果，是埔心鄉產銷班員，去年豐收共收成約2千盒，每盒6至8顆，她未出售，全數捐贈警消等地方機關社團。陳玉姬說，今年3月金蜜芒果開花期天氣乍暖還寒，低溫時白天不到攝氏20度，溫暖時像夏天，開花狀況差、結果率也差，農民普遍預估今年收成不到3成，是個「歹年冬」。

芒果 農會

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