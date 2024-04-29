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台中將開第3間好市多 彰化人：期待再落空 情何以堪

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台中市第三家好市多將落腳海線地區，彰化積極爭取卻一直無法如願。記者宋健生/攝影
台中市第三家好市多將落腳海線地區，彰化積極爭取卻一直無法如願。記者宋健生/攝影

台中市在南屯及北屯已各有一家好市多，市長盧秀燕主動公布在海線將有第3家。彰化縣民爭取好市多一直無法如願，彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章說，好市多爭取來彰化展店已有多年，卻因未找到適當土地才沒有具體進展，工策會會配合縣府提供相關協助。

美商好市多（Costco）目前在台灣有14家分店，依好市多統計，台中南屯店是好市多全球最賺錢的「店王」，不僅沒受3年前開幕的北屯店影響，業績仍蒸蒸日上。據縣府人員指出，台中南屯店拜地利之便，百億營業額有3成是彰化人貢獻，就因彰化人消費能力高，好市多來彰化展店的訊息，多年來從未停過，但一直「只聞樓梯響，不見人下來」。

彰化距離好市多開分店最近的一次，是屬意彰化市建國南路與中山路3段設彰化分店，並做了交通影響評估，卻因為產權複雜，最後才得不放棄；縣府也曾推薦衛生局前占地3400坪的「機28」用地，但好市多需求的用地達6千坪，即沒有下文，後來又傳出看上彰化市與和美鎮交界處的一筆7、8000坪土地，卻是「假消息」。

好市多去年12月在彰化市精華路段中華路開設全台第一家「會員卡申辦處」形象店，讓彰化人再燃起希望，以為好市多來彰化展店的腳步近了，但迄今仍無進展。如今再傳出好市多將在海線開台中市第三家分店消息，令彰化人大為感慨。

彰化縣政府經濟暨綠能開發處表示，好市多過去確曾尋求縣府協助，希望有適當土地展店，但因好市多需要至少六千坪土地，土地必須是住商用地，像好市多南屯及北屯店都是住商用地，而彰化幾次傳聞的土地都是工業用地，雖然面積足夠，卻只能做倉儲而不能零售。由於彰化找不到適合土地，除非辦理都市計畫變更，但需耗費時日，且還要提供回饋，好市多不見得會同意。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章說，彰化人長期以來爭取好市多來彰化展店，好市多也一直不放棄來彰化展店，工策會會結合縣府，除持續盤點彰化縣適當土地，也會尋求縣內工商界人士協助，爭取好市多來彰化展店，期能開拓更多商機，共利共榮。

台中市 好市多

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