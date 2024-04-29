台21線桃米段汽爭取畫機車道 公路局SayNo給原因

南投台21線桃米段是往返埔里、日月潭的幹道，也是暨大師生至市區的必經道路，因車流量大，汽機車爭道易釀事故，地方盼增加機車優先道，公路局今會同校方、警方等會勘；但經評估，路寬不足無法畫設機車道，將增加減速警示標誌。

日月潭是熱門風景區，台21線桃米段支應埔里往魚池、日月潭等地車流，也是國立暨南國際大學師生到市區、通學的要道，但因沿途還有妮娜巧克力城堡、桃米生態村及紙教堂等知名景點，車流量大，汽機車擦撞、追撞等事故時有所聞。

暨大統計，去年學生在校外共發生70件交通事故，其中在台21線48K愛蘭橋至50.8K暨大路段有13件，將近總數的2成，事故原因以學生機車與汽車發生擦撞為大宗；校方及居民盼該路段外側車道畫設機車優先道，降低汽機車爭道狀況。

立委馬文君辦公室今邀集公路局埔里工務段、縣警局交通隊、暨大學務處等會勘，暨大學務長蕭霖說，去年統計數據是依通報件數，仍有部分未通報黑數，事故比例恐更高，為保護學生安全，建議可增設機車道、測速照相取締或降低道路速限。

公路局埔里工務段表示，台21線暨大、桃米路段已有固定式測速照相桿，並設置區間測速設備，因兩者距離相近，依法該區段不得再增設超速取締設施；而該路段路寬僅16米，為雙向雙車道，再加上排水溝、路肩等，無法再畫設機車道。