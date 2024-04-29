台21線桃米段汽爭取畫機車道 公路局SayNo給原因
南投台21線桃米段是往返埔里、日月潭的幹道，也是暨大師生至市區的必經道路，因車流量大，汽機車爭道易釀事故，地方盼增加機車優先道，公路局今會同校方、警方等會勘；但經評估，路寬不足無法畫設機車道，將增加減速警示標誌。
日月潭是熱門風景區，台21線桃米段支應埔里往魚池、日月潭等地車流，也是國立暨南國際大學師生到市區、通學的要道，但因沿途還有妮娜巧克力城堡、桃米生態村及紙教堂等知名景點，車流量大，汽機車擦撞、追撞等事故時有所聞。
暨大統計，去年學生在校外共發生70件交通事故，其中在台21線48K愛蘭橋至50.8K暨大路段有13件，將近總數的2成，事故原因以學生機車與汽車發生擦撞為大宗；校方及居民盼該路段外側車道畫設機車優先道，降低汽機車爭道狀況。
立委馬文君辦公室今邀集公路局埔里工務段、縣警局交通隊、暨大學務處等會勘，暨大學務長蕭霖說，去年統計數據是依通報件數，仍有部分未通報黑數，事故比例恐更高，為保護學生安全，建議可增設機車道、測速照相取締或降低道路速限。
公路局埔里工務段表示，台21線暨大、桃米路段已有固定式測速照相桿，並設置區間測速設備，因兩者距離相近，依法該區段不得再增設超速取締設施；而該路段路寬僅16米，為雙向雙車道，再加上排水溝、路肩等，無法再畫設機車道。
經評估，公路局研議在台21線桃米段連結投68線鄉道、靠近暨大等路段畫設「慢」等警示標誌，提醒學生及其他用路人減速慢行；警方也呼籲，交通事故發生率及嚴重程度往往與車速成正比，因此注意車前狀況，減速慢行，以策安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言