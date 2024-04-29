快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化大城鄉人口負成長 圖書館進館人數卻成長獲閱讀磐石獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉公所到社區教長者閱讀。圖／大城鄉公所提供
彰化縣大城鄉公所到社區教長者閱讀。圖／大城鄉公所提供

教育部閱讀磐石獎被視為全國閱讀教育奧斯卡獎，彰化縣獲得11個獎項，得獎率勇奪全國第一，最難得的是偏鄉大城不妄自菲薄，走動深入社區、關懷據點、鄉內6所學校和附幼推廣閱讀，榮獲鄉鎮市唯一的閱讀推手獎。

縣政府今表揚得獎的11個鄉鎮和機關團體，獲閱讀磐石學校獎的學校有二林高中國中部、螺陽國小、大村國小、溪州國小，閱讀推手獎彰化縣立圖書館、大城鄉立圖書館、彰化藝術高中國中部－忘憂草勵學天使團、埔心國中－埔園閱讀志工隊，閱讀推手個人獎永興國小主任陳茂欽、文昌國小主任林惠如、二林高中國中部老師巫詩涵。

大城鄉立圖書館以2023年11月人口數1萬5023人為基準（今年3月1萬4883人）推廣閱讀，盤點困境原因、訂立突破策略和目標。鄉長陳玉照說，他就任鄉長後立志要把大城「文化沙漠」耕耘為文化城市，找出大城鄉閱讀弱勢在於人口高齡化、隔代教養多、地廣人稀，要鄉民主動使用圖書館的難度高，不如走出圖書館走進人群。

鄉公所團隊和郷立圖書館主動巡迴社區、關懷據點、學校及附幼，帶領老人玩閱讀桌遊，鼓勵老幼共學，到學童和幼童引導閱讀，透過聽故事玩手做、聽英文玩遊戲及節慶體驗增加閱讀趣味性，到圖書館人數從2020年的1萬7026人到2022年2萬442人，成長20.1%，對人口負成長的偏鄉非常難得。

教育部2008年舉辦全國閱讀磐石獎遴選活動迄今，彰化縣已獲147座閱讀磐石獎，縣府未來將持續挹注經費，為閱讀教育點燈，打造「美好彰化 愛閱城市」。

偏鄉 圖書館

延伸閱讀

攻擊徐巧芯IP來自社頭鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

閱讀磐石獎彰化獲11獎項 王惠美：成果豐碩

盧秀燕送「九萬」給6歲小妹妹 因為清水區這項紀錄突破性成長

相關新聞

經發局長證實 台中第三家好市多將落腳海線地區

台中市經發局長張峯源29日答詢市議員陳廷秀時，透露好市多（Costco）的確考慮在海線地區設第三家店。好市多對此則表示，...

彰化田尾康乃馨花束賣出20萬枝 縣長問「有春沒？」獲妙答

彰化縣田尾鄉是全國康乃馨主要產地，距離母親節還有半個月，田尾鄉農會已賣出逾20萬枝，今結合鄉內優質民宿行銷康乃馨禮品，各...

疑因台電挖斷管線 彰化市鬧區天然氣外洩造成虛驚

彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張，彰化縣消...

盧秀燕送「九萬」給6歲小妹妹 因為清水區這項紀錄突破性成長

清水區為台中市人口增長數第四多區域，4月19日人口數一舉突破9萬人，是自1986年8萬人以來，歷時38年的人口增長；清水...

台中山海環線預算怎分？盧秀燕曝中央有困難：願意分攤

「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」修正報告書，中市府日前依交通部要求，拆分為「山線高架延伸烏日」、「海...

警官帶92歲母搭火車進香 輪椅被拒進追分站月台、母還被要求起立

台中市陳姓高階警官昨天帶著高齡92歲母親要從台鐵追分站搭火車去苗栗白沙屯進香，正當推著輪椅要進月台時，追分站長卻表示搭輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。