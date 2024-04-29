彰化大城鄉人口負成長 圖書館進館人數卻成長獲閱讀磐石獎

教育部閱讀磐石獎被視為全國閱讀教育奧斯卡獎，彰化縣獲得11個獎項，得獎率勇奪全國第一，最難得的是偏鄉大城不妄自菲薄，走動深入社區、關懷據點、鄉內6所學校和附幼推廣閱讀，榮獲鄉鎮市唯一的閱讀推手獎。

縣政府今表揚得獎的11個鄉鎮和機關團體，獲閱讀磐石學校獎的學校有二林高中國中部、螺陽國小、大村國小、溪州國小，閱讀推手獎彰化縣立圖書館、大城鄉立圖書館、彰化藝術高中國中部－忘憂草勵學天使團、埔心國中－埔園閱讀志工隊，閱讀推手個人獎永興國小主任陳茂欽、文昌國小主任林惠如、二林高中國中部老師巫詩涵。

大城鄉立圖書館以2023年11月人口數1萬5023人為基準（今年3月1萬4883人）推廣閱讀，盤點困境原因、訂立突破策略和目標。鄉長陳玉照說，他就任鄉長後立志要把大城「文化沙漠」耕耘為文化城市，找出大城鄉閱讀弱勢在於人口高齡化、隔代教養多、地廣人稀，要鄉民主動使用圖書館的難度高，不如走出圖書館走進人群。

鄉公所團隊和郷立圖書館主動巡迴社區、關懷據點、學校及附幼，帶領老人玩閱讀桌遊，鼓勵老幼共學，到學童和幼童引導閱讀，透過聽故事玩手做、聽英文玩遊戲及節慶體驗增加閱讀趣味性，到圖書館人數從2020年的1萬7026人到2022年2萬442人，成長20.1%，對人口負成長的偏鄉非常難得。

教育部2008年舉辦全國閱讀磐石獎遴選活動迄今，彰化縣已獲147座閱讀磐石獎，縣府未來將持續挹注經費，為閱讀教育點燈，打造「美好彰化 愛閱城市」。