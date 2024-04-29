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南投縣南洋創意料理活動 家鄉美食互交流

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
南投縣政府於南投市新豐國小舉辦多元文化美食競賽「113年度南洋創意料理活動」，現場由菲律賓、印尼、越南、泰國等各國移工或新住民報名組隊參賽，一早即聚集在會場烹煮、擺盤與交流，現場共展示28道多元異國美食。圖左二為南投縣長許淑華。圖/取自南投縣政府
南投縣政府於南投市新豐國小舉辦多元文化美食競賽「113年度南洋創意料理活動」，現場由菲律賓、印尼、越南、泰國等各國移工或新住民報名組隊參賽，一早即聚集在會場烹煮、擺盤與交流，現場共展示28道多元異國美食。圖左二為南投縣長許淑華。圖/取自南投縣政府

南投縣政府於南投市新豐國小舉辦多元文化美食競賽「113年度南洋創意料理活動」，現場由菲律賓、印尼、越南、泰國等各國移工或新住民報名組隊參賽，一早即聚集在會場烹煮、擺盤與交流，現場共展示28道多元異國美食。南投縣長許淑華與社會及勞動處長林志忠到場仔細瞭解每道佳餚並聽取參賽者介紹，內政部移民署南投服務站主任林弘志、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘到場參與支持。

許淑華縣長表示，南投縣的移工朋友有1萬4千多人，南投縣府也希望提供更好的環境或提供休閒活動、讓雇主了解其母國文化差異，這次透過展現家鄉風味的方式來互動，而未來縣府將籌劃辦理更多不同類型的活動提供給移工朋友。

張嘉哲市長表示，能一次吃到不同國家的美食十分開心，藉由美食分享不同文化，也可藉由評審的方式精進參賽者的廚藝。

本次活動特聘請專業評審就料理創意及文化特色、料理香氣、味道及口感、擺盤及盛裝外觀評分，也規劃觀眾現場票選，在28組菜色中選出創意金銀桐獎、最佳人氣獎、佳味獎，活動獎項總金額高達3萬8千元，希望透過展現外國朋友們手藝及異國美食文化，增進各國人情感交流，讓外國朋友們能夠在假日同歡，一解思鄉之情，也讓他們感受到臺灣的人情與溫暖。

聚傳媒

創意料理 南投縣 美食

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