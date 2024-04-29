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大甲鎮瀾宮旁市場老舊怕地震議員籲重建 市府：先補強
台中市大甲第一公有市場緊鄰鎮瀾宮，觀光客消費占比高，市議員李文傑表示，大甲第一公市場有40多年歷史，經歷九二一大地震，最近地震頻傳更令人擔心，李文傑說，如果BOT案不可行，市府應儘快找替代方案，不能讓市場重建一拖再拖、遙遙無期。
雖然大甲第一市場緊鄰大甲鎮瀾宮的黃金地段，但市場建築物老舊不堪、通風不良，夏季室內悶熱，很容易導致食品變質。
此外，大甲第一市場周邊停車空間也很有限、不利吸引消費者，他一再呼籲台中市政府應該盡速規畫重建或委外開發。
李文傑指出，根據經發局的業務工作報告，大甲第一市場BOT可行性評估案已於今年2月召開審查會議，因涉及攤商安置、中繼市場選址及活動中心規劃，初步評估財務不可行，如果BOT案不可行，市府應該要盡快找出替代方案，不能讓大甲第一公有市場重建一拖再拖、遙遙無期。
經發局長張峯源表示，這二年市府規劃導入民間資金推動BOT案促使大甲第一市場重建，但因為現有1樓至4樓攤商希望重建後原地進駐，導致引進民間資金的商業條件變得不可行。
經發局表示，後續將與都發局洽商，是否結合周邊地下道、人行道、停車場等整體開發改善，市場重建還需要一段時間，經發局也會先針對市場建物本身進行結構補強。
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