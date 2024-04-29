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疑因台電挖斷管線 彰化市鬧區天然氣外洩造成虛驚
彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張，彰化縣消防局人員據報趕往處理，因欣彰瓦斯公司及時處理，未進一步釀成災害。
彰化縣消防局今天下午1時20分許接獲民眾報案，指位在彰化市和平路196巷，疑因台電施工人員施工不慎，挖斷瓦斯管，造成天然氣外洩，消防車調派1輛，消防人員2人前往處理，彰化警分局民生路派出所也派員前往交管、警戒。
彰化縣消防局指出，消防人員抵達現場時，使用氣體偵測器LEL讀值為0，疑可能洩出量不大，加上有風吹拂，未測到讀值，消防人員在現場警戒，欣彰天然氣人員1時37分趕到，將總開關關閉，狀況解除，造成一場虛驚。
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