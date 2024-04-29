快訊

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

日央行出手了？日圓走勢貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑因台電挖斷管線 彰化市鬧區天然氣外洩造成虛驚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，不過，消防人員使用氣體偵測器LEL讀值為0。圖／消防局提供
彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，不過，消防人員使用氣體偵測器LEL讀值為0。圖／消防局提供

彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張，彰化縣消防局人員據報趕往處理，因欣彰瓦斯公司及時處理，未進一步釀成災害。

彰化縣消防局今天下午1時20分許接獲民眾報案，指位在彰化市和平路196巷，疑因台電施工人員施工不慎，挖斷瓦斯管，造成天然氣外洩，消防車調派1輛，消防人員2人前往處理，彰化警分局民生路派出所也派員前往交管、警戒。

彰化縣消防局指出，消防人員抵達現場時，使用氣體偵測器LEL讀值為0，疑可能洩出量不大，加上有風吹拂，未測到讀值，消防人員在現場警戒，欣彰天然氣人員1時37分趕到，將總開關關閉，狀況解除，造成一場虛驚。

彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張。圖／警方提供
彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張。圖／警方提供
彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張。圖／警方提供
彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張。圖／警方提供

台電 工人

延伸閱讀

台中電廠增氣減煤 民眾要增氣不要天然氣儲槽

台中電廠增4座天然氣儲槽 議員要求對中火嚴加管控

中火擬增4部燃氣機組 盧秀燕籲台電：增氣一定要減煤

影／南投溪頭大停電 「大樹突倒塌」壓斷高壓線2257戶受影響

相關新聞

大甲鎮瀾宮旁市場老舊怕地震議員籲重建 市府：先補強

台中市大甲第一公有市場緊鄰鎮瀾宮，觀光客消費占比高，市議員李文傑表示，大甲第一公市場有40多年歷史，經歷九二一大地震，最...

豐原東陽里缺自來水 江啟臣爭取中央補助延管 7月底完工

台中豐原東陽里泉州巷、秀坑巷居民缺乏自來水，用水僅依靠山泉水，嚴重影響民眾用水權益，立法院副院長江啟臣去年爭取1684萬...

台中第3家好市多落腳海線？ 經發局：有掌握但不能說明

台中市海線人口爆增，清水慶祝突破9萬人，梧棲也突破6萬人。市議員陳廷秀今質詢指出，傳台中第3家好市多將開在海線？經發局長...

經發局長證實 台中第三家好市多將落腳海線地區

台中市經發局長張峯源29日答詢市議員陳廷秀時，透露好市多（Costco）的確考慮在海線地區設第三家店。好市多對此則表示，...

疑因台電挖斷管線 彰化市鬧區天然氣外洩造成虛驚

彰化市鬧區和平路196巷今天下午1時20分許，疑因台電公司施工挖斷天然瓦斯管，造成天然氣外洩，引起附近民眾緊張，彰化縣消...

盧秀燕送「九萬」給6歲小妹妹 因為清水區這項紀錄突破性成長

清水區為台中市人口增長數第四多區域，4月19日人口數一舉突破9萬人，是自1986年8萬人以來，歷時38年的人口增長；清水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。