暨大學生憑證 免費搭台灣好行往返高鐵台中站

國立暨南國際大學為減輕學生通勤負擔，學生使用一卡通暨大學生證，5月20日起可免費搭乘「台灣好行」往返高鐵台中站與暨大，且每週加開10班次減少學生與遊客「擠公車」。

國立暨南國際大學今天在南投縣政府舉辦記者會宣布，暨大學生只要刷一卡通暨大學生證，5月20日起可免費搭乘「台灣好行」公車往返高鐵台中站與暨大校園，這項學生優惠作法是全國開先例，盼減少外縣市學生交通支出，且每週加開10班次往返高鐵台中站與暨大。

暨大校長武東星出席致詞表示，暨大自籌經費補貼南投客運台灣好行公車，讓想通勤台中與南投間，或搭高鐵回家、返校學生享有免費且便捷接駁，學生從高鐵台中站搭車經國道3號、6號，45分鐘就可抵達「全國最美的綠色大學」，這項創舉也呼應南投縣長許淑華提出的「完善運輸系統、強化轉運共乘」交通政策。

暨大主任祕書曾永平說，台灣好行日月潭線深受暨大學生喜愛，為減輕學生交通負擔，補貼客運業者來照顧學生，學生使用暨大學生證（一卡通聯名卡）即可免費搭乘，同時上課期間每週一到週日上午加開從高鐵台中站到日月潭經暨大1班次、每週五下午增開3班次從暨大開往高鐵台中站專車，提升學生搭乘運量。