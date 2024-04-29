彰化田尾康乃馨花束賣出20萬枝 縣長問「有春沒？」獲妙答

彰化縣田尾鄉是全國康乃馨主要產地，距離母親節還有半個月，田尾鄉農會已賣出逾20萬枝，今結合鄉內優質民宿行銷康乃馨禮品，各級農政單位都派員祝賀花卉產業已走出新冠疫情谷底，鄉農會強調花卉要成為國人生活的一部分才能維持消費常態。

田尾鄉農會推廣康乃馨及國產花卉，獲優質民間彭園人文會館免費出借園區，處處布置康乃馨、洋桔梗、玫瑰等國產花卉的插花、花束。「春天來了。」農糧署產業作物組長蘇登照說，疫情期間花卉產業相當辛苦，經過種種挑戰，現在疫情過去了，真的是春天百花盛開。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，2003年起鄉農會協助農民包裝行銷康乃馨，從6萬枝賣到今年逾20萬隻。縣長王惠美在台下發問「擱無春（剩）沒？」吳政憲回答「有春、一定有春，年年要有春。」還說今年康乃馨減產二至三成，鄉農會預購至5月5日截止，欲購從速。

王惠美說，全台康乃馨種植面積約30公頃，田尾鄉約24公頃，占全國面積八成，花色繁多，母親節到了，「心中有母親，要送康乃馨。」田尾鄉農會理事長楊春枝也表示，早年康乃馨量多價格低廉，鄉農會想出包裝提高附加價值，培養民眾懂得買花、送花的生活習慣，康乃馨花束、禮盒、花籃銷售額年年增加，保障農民收益。