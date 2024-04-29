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台中電廠增4座天然氣儲槽 議員要求對中火嚴加管控

中央社／ 台中29日電

台中電廠規劃新增4部燃氣機組並增設4座天然氣儲槽。有市議員關心設置天然氣儲槽的危險性，不可不慎。副市長黃國榮說，天然氣為短期儲存，若遇船進不來或戰事，更有危機。

台電公司今天在龍井區麗水里民交誼中心前籃球場舉辦「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，規劃新增4部燃氣機組，並規劃在台中港接收站區的預留空地，增設4座容量16至18萬公秉的地上型天然氣儲槽，確保新燃氣機組用氣無虞。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，無黨籍市議員陳廷秀關心設置天然氣儲槽的危險性，國民黨籍市議員邱愛珊詢問市府對設置4座天然氣儲槽的看法，無黨籍市議員林昊佑認為，燃氣不是沒有污染，當燃氣總量變多時，污染還是會增加，中央的政策錯誤卻要台中市民承擔，要求市府對中火嚴加管控。

黃國榮表示，目前中火有10部燃煤機組，因燃氣機組的發電功率比燃煤機組的發電功率大很多，1部燃氣機組可超過2部的燃煤機組，站在減少空污、燒煤的立場，市府支持「以氣換煤」。

陳廷秀指出，4座天然氣儲槽若爆炸等於90顆原子彈的量，不可不慎。他擔憂，當戰事發生時，海岸線若遭封鎖，天然氣儲量僅有7天，當全都是燃氣機組，加上天然氣是外運，當下狀況無法想像。他認為國安問題應納入思考。

黃國榮說，燃氣與燃煤比較，碳排量可減低，還是有相當程度的污染，燃氣是中央的能源政策，對於汰換燃氣機組，蓋了1部燃氣機組，必須要拆掉2座燃煤機組，經多次談判中央同意，但在興建第2部燃氣機組後，中央僅答應將燃煤機組除役備用，兩害相權取其輕，市府勉強接受。

黃國榮提到，天然氣的儲存目前也都是短期，若遇到颱風來襲船進不來，或是戰事發生海岸線遭封鎖，更會有危機，不僅是永續的問題，更牽涉國安問題，此為中央權責地方政府僅能提出看法。

台中市 國安 議員

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