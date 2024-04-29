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台中敬老卡半數搭小黃 去年支出3億元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市政府統計，愛心敬老卡使用者，去年搭計程車共418萬人次。圖／交通局提供
台中市政府統計，愛心敬老卡使用者，去年搭計程車共418萬人次。圖／交通局提供

台灣就將進入超高齡社會，台中市「敬老愛心卡」發卡62萬張，2021年計程車費每趟提高補助到85元後，使用人次增加65%，交通局統計去年達418萬人次，支出3億。議員黃馨慧建議市府可增加卡片服務範圍量能，減少交通項目支出。

市府回應指出，敬老愛心卡服務屬於行政院主計總處預警項目，新增或調整服務範圍，將扣減中央補助款，市府相關單位兼顧使用者便利、衡量財政，希望雙贏。

台中市敬老愛心卡每月補助1000點，以搭乘公共運輸使用率最高。2021年計程車補助，每趟次從50元提高到起跳價85元，目前超過4800輛計程車加入敬老愛心卡服務，搭乘人次由253萬人次增加至去年418萬人次，增加65%。

黃馨慧表示，預估台灣2025年邁入超高齡社會，政府相關政策宜提早精進、轉型早作因應，別讓長輩福利因財政問題而縮水。

台中市敬老愛心卡經費，2019年編列2.8億，當年決算超支到5.4億；2021年開始，市府連續四年編列7.6億元，決算支出從4.8億到逾7億元，其中交通支出占比超過5成。

黃馨慧指出，敬老愛心卡可增加服務量能，合約計程車4800輛，發卡數62萬餘張，平均一輛計程車要服務近130人，尖峰時間叫車不易。為鼓勵更多運輸業者服務高齡，應增加合理誘因。

黃馨慧認為，目前敬老卡合約醫院診所348間，全台中市登記醫院診所共3569間，合約診所僅僅一成。敬老愛心卡增加合約診所數量，可分流區域醫院看診量、就近看診，降低長輩因看診奔波的不舒適感。

台中市 愛心 計程車

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