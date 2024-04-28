台中農地工廠納管數全國第一 農路窄、汙水處理問題多

台中市核准農地工廠納管有7349家，全國數量第一，市府已核准2610家提改善計畫。不少工廠反映，廠區原本位在農地，靠農路進出不方便，但要從排水溝架橋或加蓋進出必須繳高額使用費，盼市府協助與農水署溝通能「無償使用」，經發局表示將進行溝通協調。

工輔法修法發布實施後，農地工廠須納管改善，台中市申請納管的有8376家，核准納管的7349家，完成納管提改善計畫的7909家，市府核准的2610家，占33%。

市議員林孟令說，不少工廠業者反映，特登工廠都位在農業區，通行多靠農路，現有路幅不夠寬敞，進出大型車輛也影響到民眾通行。

不少業者在廠房前面排水溝必須架橋或加蓋，車輛才有辦法進出。但用到農水署的灌排溝渠，農水署就要收取使用費，依農田水利會同意使用面積按當期公告土地現值百分之四至百分之六乘二十，以一次或分年計收。

林孟令建議經發局與農水署協調，在不影響灌排功能，提供這些特登工廠合理範圍的進出通道，且不收取架橋或水溝加蓋使用費。經發局表示會積極協調。

另特登工廠因在農業區內與農田為鄰，工廠排放出來的廢水雖經農水署的排水溝以專管附掛排放，但畢竟短期的作為。市府水利局目前進行烏日水資源中心規劃，林孟令建議應納入這些高密度區工廠的需求。

經發局長張峯源指出，中央有規劃汙水處理的主幹道計畫，但各廠必須自費將排水接到主幹道，有的業者不願意繳費，還要溝通。

林孟令指出，面臨AI科技時代，工業設備快速轉型，又將配合聯合國政府氣候變遷專門委員會2030年減排至少43%、2050年實現淨零碳排，經發局合理輔導，讓農地違規設廠變成有競爭力的合法廠家。