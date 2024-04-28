快訊

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

做一個令人喜愛的老人？寫了一百多本書的百歲作家佐藤愛子不這麼認為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等不及金針花盛開 花壇虎山巖湧來民眾冒雨賞花

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影

連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花，甚至有來自各地遊客，搭乘約20輛遊覽車前來，虎山巖管委會主委林天潤說，預估母親節前一周，金針花即會盛開。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約10萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可以就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，不僅很多外縣市民眾搭遊覽車前來，甚至國外遊客也慕名而來。

金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，在母親節前後大開。參山國家風景區管理處近幾年都在虎山巖設有即時影像，今年虎山巖金針花在4月7日開了第一朵花後，即接連越開越多，尤其最近幾天來雨勢不停，更加快腳步，目前開了約2到3成。

雖然，虎山巖金針花還未大開，卻還是很可觀，今天上午雖然下著雨，但還是許多民眾一大早就前往賞花，甚至上午就有約20輛遊覽車載著外地遊客而來。有一名來自台南的遊客說，這樣的金針花景色，已經夠迷人了，如果盛開不就更美，他打算花季時，再來賞花。

縣議員李成濟說，預估母親節前一周，約5月2日、3日左右，金針花即會盛開，滿山金黃美景可以期待，希望民眾賞花時，能遵守警方的交管措施，賞花也要依規畫路線，切莫踩踏及摘取金針花，希望賞花能盡興而歸。

過去虎山巖入口的聽竹橋因為過窄，在花季時，遊覽車迴轉困難，往往造成交通阻塞。虎山巖管委會主委林天潤說，聽竹橋已趕在花季前拓寬，可以改善塞車，如果虎山巖停車場沒有停車位，也可以改停泰元街。

相關資訊可上「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁：https://zh-tw.facebook.com/trimnt/查詢。

連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影
連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花。記者劉明岩／攝影

母親節 賞花 遊覽車

延伸閱讀

日本賞花接力！下一棒來看東京新百景 「花之寺」的繽紛杜鵑花海

錯過就要等明年！竹縣桐花提早登場 紫色繡球花將接力

年度賞花攻略！「獅頭山、八卦山」追花騎遊樂

五月「花的故鄉」彰化無處不飛花 縣府提賞花全攻略

相關新聞

台中迎鋒面雨勢 中橫便道今再傳落石 中午通行班次取消

花蓮強震後，餘震不斷，加上鋒面雨勢，中橫便道多處土石坍塌，谷關工務段多次積極搶通，原訂今中午班次可開放通行，怎料今早雨勢...

彰化縣稽查食材2件不合格 分別芥藍及青蔥農藥殘留

最近食安問題連環爆，彰化縣衛生局近日針對縣內機關團膳及餐飲業食材稽查，抽驗生鮮蔬果、畜禽肉產品、蛋品、醃漬蔬菜、調味醬等...

彰化大城頂庄村抗議一村蓋2納骨塔 公所：不蓋不行

彰化縣大城鄉公所規畫在第6公墓新建第二座納骨塔，引發在地頂庄村民反彈，今天成立「頂庄反2塔自救會」，自救會認為，納骨塔位...

等不及金針花盛開 花壇虎山巖湧來民眾冒雨賞花

連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花，甚至有來自各...

台中環保局勤查重罰工地汙染 鎖定兩大目標已罰2件

台中市PM2.5濃度距離國家標準持續達標差最後一哩路，台中市環保局指出，目前季節轉換經常有強風，將「勤查重罰」市區與台中...

台中敬老卡約半數經費搭小黃 去年418萬人次高達3億

台灣就將進入超高齡社會，台中市「敬老愛心卡」發卡62萬張，2021年計程車費每趟提高補助到85元後，使用人次增加65%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。