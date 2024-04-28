等不及金針花盛開 花壇虎山巖湧來民眾冒雨賞花

連日雨勢，助長彰化縣花壇鄉虎山巖金針花開，目前估計開了約2到3成，但很多民眾等不及，今天上午仍冒雨前往賞花，甚至有來自各地遊客，搭乘約20輛遊覽車前來，虎山巖管委會主委林天潤說，預估母親節前一周，金針花即會盛開。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約10萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可以就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，不僅很多外縣市民眾搭遊覽車前來，甚至國外遊客也慕名而來。

金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，在母親節前後大開。參山國家風景區管理處近幾年都在虎山巖設有即時影像，今年虎山巖金針花在4月7日開了第一朵花後，即接連越開越多，尤其最近幾天來雨勢不停，更加快腳步，目前開了約2到3成。

雖然，虎山巖金針花還未大開，卻還是很可觀，今天上午雖然下著雨，但還是許多民眾一大早就前往賞花，甚至上午就有約20輛遊覽車載著外地遊客而來。有一名來自台南的遊客說，這樣的金針花景色，已經夠迷人了，如果盛開不就更美，他打算花季時，再來賞花。

縣議員李成濟說，預估母親節前一周，約5月2日、3日左右，金針花即會盛開，滿山金黃美景可以期待，希望民眾賞花時，能遵守警方的交管措施，賞花也要依規畫路線，切莫踩踏及摘取金針花，希望賞花能盡興而歸。

過去虎山巖入口的聽竹橋因為過窄，在花季時，遊覽車迴轉困難，往往造成交通阻塞。虎山巖管委會主委林天潤說，聽竹橋已趕在花季前拓寬，可以改善塞車，如果虎山巖停車場沒有停車位，也可以改停泰元街。