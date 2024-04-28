快訊

台版N號房／黃子佼案「創意私房」藏鏡人老馬狂賺上億？

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中環保局勤查重罰工地汙染 鎖定兩大目標已罰2件

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局稽查台中港營建工地，出入口為做好揚麈汙染管制，至少開罰10萬元。圖／環保局提供
台中市環保局稽查台中港營建工地，出入口為做好揚麈汙染管制，至少開罰10萬元。圖／環保局提供

台中市PM2.5濃度距離國家標準持續達標差最後一哩路，台中市環保局指出，目前季節轉換經常有強風，將「勤查重罰」市區與台中港營建工地。目前有兩件受罰，可開罰10萬到2000萬罰鍰，建議業者善用科技防治措施，減少人工成本且避免受罰。

環保局指出，每年全市列管營建工地數達1.1萬處，其防制及削減汙染源是重點管制項目之一。

環保局表示，即日起對於貼近市民生活的市屯區營建工地將不定期查核，展開「勤查重罰」，對於違反環保法規或發現污染行為的工地，將嚴厲懲罰，以督促全市營建業者遵守環境法規，共同維護空氣品質

台中港是全國最大的空品維護區，有多處公共工程施作中，港區長年風勢大，施工期間若未加強汙染防制，易產生揚塵汙染引發民怨。目前逢季節轉換，依以往監測資料顯示，容易引發空品不良。

環保局指出，日前派員前往台中港區加強稽查，查獲2處營建工地防制措施設置不足，包含未有效清洗車體及輪胎導致工地出入口有路面色差，另物料堆置區未完全覆蓋防塵網致影響防制效果等，因違反「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」相關規定，已依法處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並令其限期改善。

環保局建議，現行科技防制措施成熟，營建業主可透過自主管理，如在營建工地設置微型感測器等，參考環保局AI揚塵辨識系統，監控施工期間是否有揚塵汙染產生，同時設置智慧水線，偵測到揚塵疑慮時，連動智慧水線即時灑水防制，抑制揚塵。

台中市 環保局 空氣品質

延伸閱讀

台南科技執法攔查7輛嘉縣載運不明廢土車 全部重罰

環保咖看過來！竹市自備容器消費集點 還能抽液晶電視

中職／桃猿循環杯太漂亮 球迷去年「借」走1萬多個未歸還

北市豪宅建案工人換燈遭電擊不治 檢今起訴包商、工地主任

相關新聞

台中迎鋒面雨勢 中橫便道今再傳落石 中午通行班次取消

花蓮強震後，餘震不斷，加上鋒面雨勢，中橫便道多處土石坍塌，谷關工務段多次積極搶通，原訂今中午班次可開放通行，怎料今早雨勢...

彰化縣稽查食材2件不合格 分別芥藍及青蔥農藥殘留

最近食安問題連環爆，彰化縣衛生局近日針對縣內機關團膳及餐飲業食材稽查，抽驗生鮮蔬果、畜禽肉產品、蛋品、醃漬蔬菜、調味醬等...

台中環保局勤查重罰工地汙染 鎖定兩大目標已罰2件

台中市PM2.5濃度距離國家標準持續達標差最後一哩路，台中市環保局指出，目前季節轉換經常有強風，將「勤查重罰」市區與台中...

台中敬老卡約半數經費搭小黃 去年418萬人次高達3億

台灣就將進入超高齡社會，台中市「敬老愛心卡」發卡62萬張，2021年計程車費每趟提高補助到85元後，使用人次增加65%，...

中橫便道終於搶通 公路局：如無再次崩坍 中午班次開放

0403花蓮地震後餘震不斷，且鋒面帶來間歇雨勢侵襲中橫便道，造成多處土石崩坍。公路局中區養護工程分局谷關工務段表示，已於...

掉水泥塊 南投市風雨球場封閉

南投市公所去年爭取撥用國道三號包尾段高架道路下方空間，打造風雨球場，今年3月才落成啟用；受花蓮地震和餘震影響，高架橋伸縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。