台中環保局勤查重罰工地汙染 鎖定兩大目標已罰2件

台中市PM2.5濃度距離國家標準持續達標差最後一哩路，台中市環保局指出，目前季節轉換經常有強風，將「勤查重罰」市區與台中港營建工地。目前有兩件受罰，可開罰10萬到2000萬罰鍰，建議業者善用科技防治措施，減少人工成本且避免受罰。

環保局指出，每年全市列管營建工地數達1.1萬處，其防制及削減汙染源是重點管制項目之一。

環保局表示，即日起對於貼近市民生活的市屯區營建工地將不定期查核，展開「勤查重罰」，對於違反環保法規或發現污染行為的工地，將嚴厲懲罰，以督促全市營建業者遵守環境法規，共同維護空氣品質。

台中港是全國最大的空品維護區，有多處公共工程施作中，港區長年風勢大，施工期間若未加強汙染防制，易產生揚塵汙染引發民怨。目前逢季節轉換，依以往監測資料顯示，容易引發空品不良。

環保局指出，日前派員前往台中港區加強稽查，查獲2處營建工地防制措施設置不足，包含未有效清洗車體及輪胎導致工地出入口有路面色差，另物料堆置區未完全覆蓋防塵網致影響防制效果等，因違反「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」相關規定，已依法處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並令其限期改善。

環保局建議，現行科技防制措施成熟，營建業主可透過自主管理，如在營建工地設置微型感測器等，參考環保局AI揚塵辨識系統，監控施工期間是否有揚塵汙染產生，同時設置智慧水線，偵測到揚塵疑慮時，連動智慧水線即時灑水防制，抑制揚塵。