彰化清代神轎造型精緻 文資審議委員會指定為一般古物
彰化縣又登錄一件文物，秀水清龍岩與福興清修岩清水祖師輪流使用和保存的神轎，僅維修部分構件，整體狀況良好，具備保存價值，被彰化縣彰化縣古物文化資產審議會指定為一般古物。
文化局今表示，彰化縣文化資產審議委員認為這頂神轎相傳由福興鄉外埔村舉人梁濟時在道光年間捐獻，主要材質為樟木，神轎分為轎頂、轎身、轎底、腳線，整體採小木作卯榫結構，轎身主要結構為樑柱雀替與四根龍柱，螭虎吞腳造形支撐神轎四足，有驅邪止煞之意，神轎有百年歷史，雖修復部分構件但無損整體狀況。
第三屆彰化縣古物文化資產審議會113年度第一次會議，昨（26）下午日完成審議秀水鄉清龍岩及福興鄉清修岩清水祖師神轎，決議決議指定為一般古物，使彰化縣指定一般古物增至38件。
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