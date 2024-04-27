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蓋「不臭」焚化廠 許淑華：爭取縣民支持

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣垃圾問題嚴重，南投縣長許淑華和縣議會參觀苗栗垃圾焚化廠（圖），強調將爭取議會、縣民支持興建南投焚化廠。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾問題嚴重，南投縣長許淑華和縣議會參觀苗栗垃圾焚化廠（圖），強調將爭取議會、縣民支持興建南投焚化廠。圖／南投縣政府提供

南投縣沒有焚化爐，累積垃圾超過25萬公噸，縣府前年規畫在竹山鎮成立綠能中心，遭反對而取消，但垃圾問題仍未解。南投縣長許淑華參訪苗栗垃圾焚化廠，她表示，縣府會爭取議會及縣民支持，找到最適當的基地，興建垃圾焚化廠，找到垃圾處理解方。

許淑華和議長何勝豐等28名議員，前天參觀苗栗竹南的苗栗焚化廠，該廠在30年前規畫，使用已18年，每天垃圾處理量500噸，廠區聞不到垃圾臭味。多名議員表示，對焚化廠造成二次汙染的刻板印象改觀。

許淑華說，南投縣20多年來沒有處理垃圾設施，仰賴其他縣市協助，苗栗縣府多年來協助南投縣，處理的垃圾量也最多，苗栗每日垃圾量和南投差不多；苗栗焚化廠興建時被當成嫌惡設施，啟用後能做到無二次汙染，又融入地方營造永續綠能，復育紫斑蝶棲地，徹底解決垃圾問題。

許淑華說，焚化廠每年還能賣電，充裕縣庫上億元，回饋鄰近鄉鎮，縣府會爭取支持，效法苗栗或桃園更新穎的焚化廠，打造不影響交通、生活品質，還如同公園般的環境，為南投興建垃圾處理設施；不管焚化廠設在哪個鄉鎮，居民都會擔心，縣府會面對問題，找到最適合的場地推動。

多名議員說，南投垃圾問題急切，參訪後見證焚化廠能不製造臭味廢氣，排放水二次汙染等技術，但南投若要蓋焚化廠，要先讓民眾安心。

許淑華說，南投縣已經堆積20多萬噸垃圾待去化，需要自有處理垃圾設施，才不必長期要仰賴外縣市幫忙，一旦碰到焚化廠歲修，就沒辦法協助處理，才導致垃圾堆積量越來越大。

許淑華 議員

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