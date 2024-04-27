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台中幼兒園傳虐童 師調職

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市查獲2家和牛餐廳儲存大量過期牛肉，前天起針對中市20家和牛餐廳專案稽查。圖／台中市食安處提供
台中市查獲2家和牛餐廳儲存大量過期牛肉，前天起針對中市20家和牛餐廳專案稽查。圖／台中市食安處提供

台中市北屯1家連鎖私立幼兒園，被家長指控教保員用指甲劃傷幼童胸口，中市教育局前天接獲校安通報後，已到校稽查，並保存監視器影像，另發現另名教保員對多名幼童，有疑似大力拉扯動作，教育局表示，已啟動調查，若違法將重懲。園方昨發聲明致歉，師生互動中孩子受傷，當場已通知家長，配合調查，涉案的老師已調離現職。

這家連鎖幼兒園的北屯分校，傳出疑似不當對待幼童，有家長指控幼童胸口被教保員以指甲劃傷，也有孩子被大力拉扯，因該幼兒園在台中非常知名，消息傳出後讓家長很震驚。

中市教育局表示，事件前天發生後，經校安通報獲知，已依程序召開審查小組受理，由國庫署人才庫委員進行調查，調查結果將送不適任教保人員認定委員會審議；全案仍在調查程序中。

教育局表示，若行為人違反相關規定，涉及「體罰、不當管教或不當對待」等情事，依情節輕重裁罰6千至6萬元或6萬至60萬元，可管制1至4年或終身不得在教保機構任職；教保機構也須負連帶責任，可裁罰6千至6萬元，並限期改善。

該所幼兒園發聲明致歉指出，前天有班級師生互動中，孩子不慎受傷，校方已第一時間通知家長，並通報教育局完整事件經過；昨通知該班級家長到校觀看影片並討論，相關影片已送教育局；校方已成立專案小組調查，全力配合教育局規定辦理，該班老師已調離現職。

教育局強調，台中市教保服務以零體罰原則，違法體罰將嚴懲，且依法公告名稱及負責人姓名，呼籲業者勿以身試法。

幼兒園 指甲 教育局

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