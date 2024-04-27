花海美翻 5月必去彰化賞花祕境

有「花的故鄉」美譽的彰化，時序將進入五月天，無處不飛花！從八卦山麓「五月雪」油桐花及鳳凰花、花壇虎山岩金針花、田尾康乃馨到埔心藍花楹，迷人眼球。縣長王惠美邀請探訪美不勝收的賞花祕境，可順道到周邊遊玩、品嘗在地美食。

4月起，八卦山麓桐花盛開，滿山如皚皚白雪，賞桐花景點主要在芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄、彰化市福田社區、員林市藤山步道等5處，縣府27日、28日晚間在員林市圓林園舉辦樂團表演、金曲演唱會，因天氣延期到5月25日、5月26日辦理。

5月母親節，金針花、康乃馨盛開，花壇虎山巖的金針花海，數萬棵已開了2成，母親節前夕大爆發，滿山金黃美極了；賞金針花不必遠赴花東，還可去土雞城大啖在地美食。警方表示，往年賞花大塞車，今年已規畫交通動線、派員警交管。

長達1公里的彰化八卦山天空步道，目前鳳凰花陸續盛開。本報資料照片

彰化田尾公路花園更是全台最大的康乃馨產區，宛如花毯般，花色粉嫩夢幻漸層，絕美好拍，可順道參觀田尾怡心園、廣善園藝、綠果庭院、生源仙人掌、成美文化園等景點，再去吃北斗肉圓。

近期還有仙氣爆棚的浪漫藍紫花「藍花楹」，埔心藍花楹公園、田尾公路花園（怡心園停車場） 、彰化139縣道與台74交叉口等，都是賞花祕境，目前已綻放，紫色喇叭狀花瓣隨風飄落，猶如紫色花毯般迷人；附近還有魔菇部落、八卦山大佛風景區或扇形車庫等。

有黃金雨之稱的「阿勃勒」爭豔，東螺溪北岸、二林有阿勃勒花道，行走樹下猶如沐浴在黃金雨般夢幻，賞完花可去溪湖糖廠吃冰，搭小火車。相關資訊可參閱「彰化旅遊資訊網」、「愛玩彰化」臉書粉絲專頁。