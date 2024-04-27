台中寵物食品標示不清 遭批稽查少

台中市寵物犬貓數量達27萬隻，「毛小孩」被飼主當成家人對待，不過議員質疑，寵物食品標示不清，甚至標榜有醫療功效，但新北市去年稽查超過200件，查出有重金屬含量超標，中市只有上百件，稽查量能不足；另寵物醫療糾紛增加，應仿效新北成立調解平台。台中市副市長黃國榮說，將提高人力、經費，支持提升寵物權益。

台中市動保處長林儒良說，每年都針對市售寵物食品抽查送檢，前年查驗120件、去年查驗138件，曾查出重金屬超標等；針對標示不清部分，前年到今年第1季查獲64件，經勸導都已完成改善，將加強稽查。

台中市議員江肇國表示，寵物食品全台每年有300億商機，飼主捨得花錢寵愛毛小孩，不過常見疑似宣稱療效的字眼，例如「含有夜黃素可預防白內障」、「含鱉蛋粉，吃了預防皮膚病、讓毛髮亮麗」，這些用語能用在寵物食品上嗎？

江肇國說，新北市去年抽查寵物食品200多件，台中市今年首季只查了25件，稽查量能遠低於其他縣市；雙北稽查發現3成寵物食品標示不實，新北還查出重金屬汞超標，他曾見坊間販售分裝鸚鵡飼料也沒相關標示。

他強調，寵物醫療糾紛增加，現階段中市作法由動保處轉介消費爭議調解，等於把寵物當成「物品」，但新北市府與獸醫師公會合作，成立「寵物醫療糾紛溝通平台」，由動保處、獸醫師合作調解，中市府應該跟進；另外雙北都準備成立市立動物醫院，台中有國內知名的中興大學獸醫系，市府應研擬成立市立動物醫院。

中市農業處長張敬昌說，寵物商品若標示有醫療效果，將要求動保處加強稽查。黃國榮說，食安問題層出不窮，人吃的出問題，何況是寵物，將評估台中、新北投入的經費、人力，若有落差將補上，並將評估研議市立動物醫院。