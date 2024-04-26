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台中知名私立幼兒園遭爆虐童 教育局啟動調查

中央社／ 台中26日電

台中知名私立幼兒園爆虐童事件，1名幼童胸口遭教保員指甲劃傷，教育局今天表示，獲報後前往稽查要求保存監視影像，畫面拍到另名教保員有大力拉扯動作，如查獲違法一定嚴懲。

教育局表示，北屯區這所私立幼兒園，昨天1名幼童胸口遭教保員指甲劃傷，教育局傍晚接獲校安通報後，立即到園稽查，要求幼兒園保存監視影像，將釐清事件經過與原因。

教育局指出，市府已依程序召開審查小組受理，由國教署人才庫委員調查，調查結果將送「不適任教保人員認定委員會」審議。而園方監視器畫面也拍到另一名教保員，疑似對多名幼生有大力拉扯動作，如查獲違法一定嚴懲重罰。

教育局主秘郭明洲說，若行為人違反教保服務人員條例規定，有「體罰、不當管教或不當對待」等情事，將依情節輕重裁罰新台幣6000至6萬元或6萬至60萬元，審議是否管制1至4年或終身不得在教保機構任職；此外，教保機構也須負連帶責任，裁罰6000元至6萬元，並限期改善。

園方發布聲明指出，今天已通知家長到校觀看影片並討論，相關資料送達教育局，校方已成立專案小組調查，全力配合教育局，這班老師已調離現職。

幼兒園 指甲 教育局

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