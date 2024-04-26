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餘震不斷 國定古蹟鹿港天后宮門臼斷裂
花蓮強震後，餘震不斷，國定古蹟鹿港天后宮今天被廟方人員發現三川殿龍邊門臼斷裂、門神板傾斜損壞，緊急通報文化部後，允許先將門片卸下，並派專家勘查。
鹿港天后宮主委張偉東今天在臉書（Facebook）貼文指出，由於近日餘震不斷，造成龍邊門臼斷裂、門神板傾斜損壞，今天早上已緊急通報文化部，文資局同意先將門片卸下，並會偕同專家前來探勘處理。
3日花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，當時鹿港天后宮中殿屋脊、三川屋簷出現裂縫，三川殿木結構位移，由專業人員緊急加固，文資局會同專家勘查認為結構沒有立即性危險。
連日來餘震不斷，天后宮再傳災情，損壞部位周邊已拉起紅龍繩，避免遊客闖入。張偉東呼籲，香客勿在三川殿滯留，請從其他出入口進出，並注意自身安全。
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