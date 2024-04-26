快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

台中龍井田中里巡邏車遭撞毀損 中市府補助添購新車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區田中里守望相助隊購置全新巡邏車，今舉辦交車典禮 。圖／台中市民政局提供
台中市龍井區田中里守望相助隊購置全新巡邏車，今舉辦交車典禮 。圖／台中市民政局提供

台中市龍井區田中里守望相助隊巡邏車今年2月夜間執勤時，遭警方攔查的逃逸車輛衝撞受損，無法繼續執勤，經市府積極尋求財源補助購置全新巡邏轎車，今天在龍井區公所前廣場交車。民政局長吳世瑋說，期盼全新巡邏車強化隊員執勤安全，並感謝隊員的奉獻，攜手打造幸福宜居城。

吳世瑋說，原巡邏車意外事故造成3名隊員輕傷，市長盧秀燕獲知後立即通知龍井區長戴燕如代為前往關心，並叮囑盡速協助里隊買新車，保障執勤安全。此次里隊斥資72.2萬元添購新車，自籌47.7萬，市府補助24.5萬元，盼成為安定治安的利器。

吳世瑋指出，盧秀燕延續福利從優原則，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬巡邏工作費補助，以及一年3萬元裝備費，若與毗鄰里 合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助六都最高；市府也逐年編列預算提供巡邏大衣，或視里隊需求補助新購或汰換巡邏轎車、機車。

戴燕如說，龍井區有10隊常年守望相助隊，其中田中里有77名隊員，里內設24個巡邏點，守望隊是民力與警力合作的典範。感謝市府及時提供協助，保障隊員巡守安全。

田中里長張文慶說，感謝市府以最快的速度核定補助，還有市議員林孟令、吳瓊華、張家銨、林昊佑協助籌措經費、支持預算，讓里隊短時間添購新車，未來里隊將善用巡邏車，持續協助警方維護鄰里治安。

民政局表示，巡邏車是守望相助隊執行勤務的重要工具，市府重視各里隊巡邏車輛使用安全問題，每年編列預算補助新購或汰換老舊巡邏車，希望在隊員為鄰里社區安全付出心力時，也能保障自身安全。

台中市龍井區田中里守望相助隊購置全新巡邏車，今舉辦交車典禮 。圖／台中市民政局提供
台中市龍井區田中里守望相助隊購置全新巡邏車，今舉辦交車典禮 。圖／台中市民政局提供
台中市龍井區田中里守望相助隊購置全新巡邏車，今舉辦交車典禮 。圖／台中市民政局提供
台中市龍井區田中里守望相助隊購置全新巡邏車，今舉辦交車典禮 。圖／台中市民政局提供

巡守 盧秀燕

延伸閱讀

台中市模範及健康兒童表揚 盧秀燕期許努力保持

大台中淨零新經濟高峰論壇 盧秀燕盼兼顧環保經濟

好消息！台中人口突破285萬 盧秀燕：幸運兒獲10萬大禮

「秒回少女時代」盧秀燕領基女傑出校友 女儀聯隊獲滿堂采

相關新聞

彰化負擔兩成上億元修復文資負擔重 王惠美承諾：我會認真擒！

彰化縣埔心鄉羅厝天主堂是中部地區第一座天主教堂，建齡逾百年的教室被登錄彰化縣歷史建築，年久結構損壞，歷經經費不足、無人承...

彰化早春葡萄逢採收期 農民憂大雨破壞一年一季收成

時值彰化地區早春葡萄採收期，遇上連綿春雨，栽種露天葡萄的農民擔心發生裂果及露菌病等災害，溫室葡萄看似暫無問題，但農民也期...

五月「花的故鄉」彰化無處不飛花 縣府提賞花全攻略

有「花的故鄉」美譽的彰化，時序即將進入五月天，更是無處不飛花！從八卦山麓「五月雪」油桐花及鳳凰花、花壇虎山岩金針花、田尾...

中市27萬毛小孩「3個月只查25件寵物食品」 挨批稽查量能低

台中市寵物犬貓數量達27萬，但坊間很多寵物食品標示不清，寵物食安問題不被重視。台中市議員江肇國質疑，台中今年首季只查25...

八掌溪事件沖走4人...彰縣今出動無人機演練遞送救生用具

彰化縣東彰道路南延段新闢道路、溪州榮光路至二水民生路段的拓寬工程，預計今年10月完工，因道路就在濁水溪堤防邊，縣政府今舉...

影／山區大雨持續落石 中橫便道搶修受阻人和機具暫撤

花蓮大地震後，中橫便道落石多，公路局搶修多天，搶通後又落石，今天又因山區大雨落石不斷，為確保搶修工人安全，決定撤時暫出人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。