台中龍井田中里巡邏車遭撞毀損 中市府補助添購新車
台中市龍井區田中里守望相助隊巡邏車今年2月夜間執勤時，遭警方攔查的逃逸車輛衝撞受損，無法繼續執勤，經市府積極尋求財源補助購置全新巡邏轎車，今天在龍井區公所前廣場交車。民政局長吳世瑋說，期盼全新巡邏車強化隊員執勤安全，並感謝隊員的奉獻，攜手打造幸福宜居城。
吳世瑋說，原巡邏車意外事故造成3名隊員輕傷，市長盧秀燕獲知後立即通知龍井區長戴燕如代為前往關心，並叮囑盡速協助里隊買新車，保障執勤安全。此次里隊斥資72.2萬元添購新車，自籌47.7萬，市府補助24.5萬元，盼成為安定治安的利器。
吳世瑋指出，盧秀燕延續福利從優原則，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬巡邏工作費補助，以及一年3萬元裝備費，若與毗鄰里 合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助六都最高；市府也逐年編列預算提供巡邏大衣，或視里隊需求補助新購或汰換巡邏轎車、機車。
戴燕如說，龍井區有10隊常年守望相助隊，其中田中里有77名隊員，里內設24個巡邏點，守望隊是民力與警力合作的典範。感謝市府及時提供協助，保障隊員巡守安全。
田中里長張文慶說，感謝市府以最快的速度核定補助，還有市議員林孟令、吳瓊華、張家銨、林昊佑協助籌措經費、支持預算，讓里隊短時間添購新車，未來里隊將善用巡邏車，持續協助警方維護鄰里治安。
民政局表示，巡邏車是守望相助隊執行勤務的重要工具，市府重視各里隊巡邏車輛使用安全問題，每年編列預算補助新購或汰換老舊巡邏車，希望在隊員為鄰里社區安全付出心力時，也能保障自身安全。
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