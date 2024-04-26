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彰化負擔兩成上億元修復文資負擔重 王惠美承諾：我會認真擒！

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣羅厝天主堂歷史建築文物館修復工程今動工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣羅厝天主堂歷史建築文物館修復工程今動工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉羅厝天主堂是中部地區第一座天主教堂，建齡逾百年的教室被登錄彰化縣歷史建築，年久結構損壞，歷經經費不足、無人承包修復、新冠疫情等困難，文化局今舉行修復工程開工典禮，天主教台中教區主教蘇耀文帶領進行祈福禮，與全體來賓送上祝福，期待300天後重新啟用化身文物館的教室。

羅厝天主堂清光緒年間（1882年）創建，1908年馬守仁神父建立教室，培訓200名以上傳道師，成為天主教中部地區重要據點，教室2000年改為文物館，2002年登錄為彰化縣歷史建築。今修復工程邀請96歲第四屆傳道師陳羅得、85歲第七屆傳道師徐孝貞出席見證。

縣長王惠美說，文物館保存和展覽許多傳教文物，例如第一代天主堂時期的西班牙古鐘「天神鐘」、天主堂古地契等文物，但建築結構逾百年，出現承載力不均、木構件受潮腐朽、牆體開裂等問題，嚴重影響建物安全。

縣府向中央爭取修復，獲補助八成修復費1180萬8000元，縣府配合款15%（221萬4000元），天主堂自籌5%（73萬8000元），工期300日曆天，預計明年2月完工。文資局副局長粘振裕表示，文化部去年核定彰化縣27案3.7億多元、27件文資修復案，負擔兩成對縣府也很沈重。王惠美回應「我會認真擒（閩南語找錢和存錢的意思）」。全場都笑了。

主教蘇耀文致詞後，帶領眾人唱聖歌、讀祝福的祈禱文，期望文化館修復後，能與更多人分享天主的愛。提報爭取修復文物館的羅厝天主堂第五代神父黃清富表示，羅厝天主教堂文物館爭取修復，因經費不足加上遇到疫情延誤4至6年，感謝縣府及各方人士的支持修繕，盼望有歷史價值的教會風華再現。

天主教台中教區主教蘇耀文灑聖水為文物館修復工程祈福。記者簡慧珍／攝影
天主教台中教區主教蘇耀文灑聖水為文物館修復工程祈福。記者簡慧珍／攝影

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