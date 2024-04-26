五月「花的故鄉」彰化無處不飛花 縣府提賞花全攻略

有「花的故鄉」美譽的彰化，時序即將進入五月天，更是無處不飛花！從八卦山麓「五月雪」油桐花及鳳凰花、花壇虎山岩金針花、田尾康乃馨到埔心藍花楹，迷人眼球，這些美不勝收的賞花景點與秘境，縣長王惠美邀請大家前往探訪，順道到周邊景點遊玩及品嘗在地美食。

從四月起，彰化縣八卦山麓桐花盛花，滿山如皚皚白雪，賞桐花景點主要位於芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄、彰化市福田社區、員林市藤山步道等5處，並各自結合表演活動。不過，近日遇大雨，桐花飄落，部分活動也延期，包括原定4月27日、 4月28日晚上在員林市圓林園辦理的「2024感恩晚會鄉鎮藝術巡演活動-台北愛樂管弦樂團」、「桐花之夜-懷舊金曲演唱會」等，分別延期至5月25日、5月26日辦理。

五月逢母親節，金針花及康乃馨盛開更不可錯過，尤其是花壇虎山巖的金針花海，金針花又有「母親花」之稱，數萬棵金針花目前已開了約兩成，預估母親節前夕大爆發，滿山金黃美極了，中部民眾賞金針花不必遠赴花、東，可以就近前來賞花，還可去土雞城大啖在地美食。往年賞金針花都會造成大塞車，警方已規畫交通動線，並派員警交管。

母親節應景的花種，還有康乃馨，彰化縣田尾鄉公路花園更是全台最大產區，如花毯般鋪陳，夢幻漸層粉色，絕美好拍，民眾還可順道參觀田尾怡心園、廣善園藝、綠果庭院、生源仙人掌、成美文化園及北斗老街、織夢樂園、愛玩色創意館，再去吃北斗肉圓。

此外，仙氣爆棚的浪漫藍紫色「藍花楹」，在埔心藍花楹公園、田尾公路花園(怡心園停車場) 及彰化 139縣道與台74交叉口，均是賞花秘境，目前已開始綻放，紫色喇叭狀的花瓣隨風飄落，讓地面猶如紫色花毯般迷人，客還可以去各景點附近的魔菇部落、成美文化園、八卦山大佛風景區或扇形車庫等，在彰化市則有知名的爌肉 飯及肉圓等知名小吃。

有黃金雨之稱的「阿勃勒」也來爭豔，在東螺溪北岸、二林有阿勃勒花道，滿樹成串的金黃色風鈴高掛，花瓣飄落，行走於樹下猶如沐浴在黃金雨般夢幻，賞完花，可去溪湖糖廠吃冰，搭乘小火車欣賞田野風光。

5、6月正值鳳凰花開的畢業季，彰化縣鳳凰花主要在八卦山天空步道樹冠層及銀橋飛瀑等地，賞花同時可在天空步道漫步山林。相關資訊，可參閱「彰化旅遊資訊網」https://tourism.chcg.gov.tw 或「愛玩彰化」臉書粉絲專頁。