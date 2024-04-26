「一班一撲滿」銅板賑災！台中小學生助花蓮災民度難關

為協助花蓮地震災民重建家園，台中市葳格國際學校小學部北屯與西屯兩個校區攜手響應「0403花蓮震災募款專案計畫」，短短三天內，超過千名學生積極參與，許多老師和家長也自掏腰包支持，共募集到49萬餘元，將全數捐贈給財團法人賑災基金會，盼為災區注入一股溫暖的力量。

北屯校區發起「一班一撲滿」銅板集愛活動，鼓勵孩子分配一部分的積蓄投入撲滿，從中學習財務管理，並學習付出與感恩。

四年級的學生黃宥嘉、黃宥愷兄弟檔分享，因看到很多花蓮的房子倒塌，兩人決定從自己擊劍比賽的獲獎獎金，各自拿出100元參與這次活動，希望幫助有需要的人。

北屯校區校長蕭國倉說，放置各班的小撲滿，一點一滴積成大愛，讓學生體會到助人為樂的價值，也體現葳格對於品德教育的重視。

北屯校區家長會長黃至聖則深感救災人員的辛勞，同時也被孩子們無私的奉獻打動，熱心響應，北屯校區的募款金額最終達到20萬元。

西屯校區則舉辦愛心義演，由弦樂團、擊劍隊和街舞校隊的學生聯合展現才華，發揮慈善精神。校長沈月清和家長會長洪義凱率先捐款，沈月清強調，期許學生通過參與公益活動，學習發揮自身力量，為社會帶來正向的改變。