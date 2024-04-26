台中鐵路高架、捷運藍線 爭提高補助

台中市山、海線鐵路高架化和捷運藍線，是台中交通建設重要環節。立法院財政委員會和交通部昨天到台中勘查，立委顏寬恒要求國發會盡速審議，並請中央提高補助金額。交通部政務次長胡湘麟表示，沙鹿站部分已與地方達成共識，並向行政院專案爭取預算。

台中海線鐵路雙軌高架化與中捷藍線將在沙鹿火車站交錯，涉及站體移動、沙鹿陸橋拆除，雙軌高架化自大甲至沙鹿總長10.9公里，沙鹿站至追分站為平面雙軌，總長15公里，包含車站設計變更，需398.87億元。山線鐵路大慶到烏日段3.7公里路段也未完成高架化。

顏寬恒說，烏日人口成長快速，但平面鐵路造成發展不平衡，他曾提案高架化，總經費83.4億元，地方需負擔56％，鐵路屬於國有財產，應比照豐原到大慶站段，由中央全額補助興建。

立委顏寬恒、楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔也認為交通建設，中央分配不公，台中市財力被中央評定為二級，高雄市為三級，但中捷藍線經費負擔，中市府負擔58％，高雄僅40％，不應該以中市府財務狀況好，影響補助金額，這是「變相懲罰好學生」，中央應盡速核定海線鐵路雙軌高架化，並提高補助，減少地方負擔。

中市交通局長葉昭甫說，沙鹿站會有台鐵、中捷共構，最上層為捷運，第二層為鐵路，最下層為平面道路，盼中央多補助經費；中捷藍線預計5月底完成基本設計，送公共工程委員會審議，便能發包施工。

胡湘麟說，審查有法定程序要走，還有環評、綜合規畫等，可能須幾年時間，沙鹿站共構部分已與地方政府有共識，就盼順利走完流程；經費部分，必須由行政院專案處理，會再與市府商討說法，向行政院專案爭取。