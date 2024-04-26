中市提供補助租用里民活動中心 每月上限2萬元惹議

台中市1百多個里沒有里民活動中心，民政局提供補助每月2萬元，但需租賃一樓、室內空間至少23坪以上。民進黨議員批評市府「吃米不知米價」，2萬元在台中根本租不到活動中心。台中市副市長賴淑惠說，不合時宜之處，會適時檢討，將盤點全市活動中心使用對象與用途，由民政局統籌管理，朝市民活動中心用途規畫。

議員林祈烽表示，台中市有1百多個里未興建活動中心，只能租屋當活動中心，但市府訂定規定，活動中心租賃每月補助上限2萬元，但需包含水電，且要在一樓，室內面積至少要23坪以上，「這樣的條件只補助2萬元要去哪裡租？」

林祈烽說，從水湳到文華路、福星路，一樓店面租金從7萬至18萬都有，平均在10萬元；市府局處首長住捷運聯開宅，每月租金2萬元以上，不含水電，百人使用的活動中心卻只補助2萬元，市府是「吃米不知米價」。他要求民政局針對沒有活動中心的里別，清查里內閒置的公家機關房舍與學校教室，是否可作為活動中心使用。

議員施志昌說，西屯區寸土寸金，要蓋活動中心很困難，但大甲、大安、外埔卻有一個里有2、3個活動中心的情況，且里活動中心與社區活動中心，民政局與社會局補助及修繕經費有落差，市府應統一規範管理。

副市長賴淑惠表示，各區的租金水準不同，市府編列補助經費都有相關規範，會請民政局檢討，租賃畢竟不是首選，只是過渡期，2萬元上限是否不合時宜，該檢討就會檢討。台中市有不同名目的活動中心，將盤點全市里活動中心與社區活動中心使用的對象與用途，朝市民活動中心用途規畫。民政局長吳世瑋說，會針對沒有活動中心的里別統計可用的閒置空間，但需時間盤點作業。