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4個據點、3天前須預約 台中試辦定點臨托挨批

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市11日起開辦4處定點臨托服務，民進黨台中市議員昨天質詢，認為臨托據點太少，還得在送托日前3天預約，不符合雙薪家庭「臨托」需求，應建立預約平台。台中市社會局長廖靜芝表示，定點臨托服務才剛起步，將觀察試辦狀況，對議員的建議也將納入檢討，提供更方便的托育服務。

台中市在南屯親子館、天闊民眾活動中心、台中市兒童福利服務中心和台中市兒童青少年福利服務中心，開辦4處定點臨時托育服務，家有6個月至未滿6歲的嬰幼兒，最晚在送托日前3天下午4點前預約。

議員謝家宜說，台中市在六都中最晚開辦定點臨托服務，臨托是因應家長有突發狀況、緊急送托的替代照顧資源，但台中市臨托需在送托前3天完成預約，應該參照台北市、台南市與高雄市於送托日前1天完成預約，應縮短預約天數，更符合家長臨托需求。

議員何文海認為，臨托收托時間僅至下午4點，台北、台南、高雄已提供夜間臨托服務，台南更可受托至夜間11點，且因臨托人數為符合法規，每時段僅收4名孩童，對家長幫助有限，要求社會局盡速拓展據點。

議員陳淑華、張芬郁說，幼兒收托據點有限，時間也缺乏彈性，缺少夜間托育，整體配套上要能符合家長需求，也建議社會局建立E化預約平台。

社會局長廖靜芝表示，台中市早已實施臨時托育服務，是由居托中心媒合家長與保母，提供到宅或在宅的臨時托育，對低收入戶的臨托也提供補助。現在運用現有親子館或社福館試辦定點臨托服務，將先觀察試辦狀況，再滾動式檢討。

台中市 托育 議員

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