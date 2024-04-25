台中外埔市場屋齡近30年結構老舊 民代爭千萬改善、預計10月完工

台中市外埔公有市場建物屋齡已近30年，屋況老舊、欠缺無障礙設施，市議員李文傑爭取近2450萬元經費，針對市場二樓作為外埔區公所第二辦公區、調解委員會內部設施做整體改善，目前工程施作中，預計今年10月可完工啟用。

台中市外埔公有市場為地上二層樓、地下一樓建物，一樓為全聯福利中心、提供民眾租用，二樓為外埔區公所第二辦公室及調解委員會，台灣屬多地震地區，該建築物屋齡近30年，結構老舊須補強、改善無障礙設施。李文傑今會同經發局、民政局、外埔區公所等單位，到現場勘察施工進度。

李文傑指出，此次爭取2400多萬元預算，除了加固建築結構，同時也新增無障礙通道、電梯及輔助設施，以利方便行動不便的市民及長輩進出，完工後，外埔戶政事務所也會遷入，讓民眾洽公更安全、便利。