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台中外埔市場屋齡近30年結構老舊 民代爭千萬改善、預計10月完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市外埔公有市場建物屋齡已近30年，屋況老舊、欠缺無障礙設施，市議員李文傑爭取千萬改善，現正施工中，預計今年10月完工。圖／李文傑提供
台中市外埔公有市場建物屋齡已近30年，屋況老舊、欠缺無障礙設施，市議員李文傑爭取千萬改善，現正施工中，預計今年10月完工。圖／李文傑提供

台中市外埔公有市場建物屋齡已近30年，屋況老舊、欠缺無障礙設施，市議員李文傑爭取近2450萬元經費，針對市場二樓作為外埔區公所第二辦公區、調解委員會內部設施做整體改善，目前工程施作中，預計今年10月可完工啟用。

台中市外埔公有市場為地上二層樓、地下一樓建物，一樓為全聯福利中心、提供民眾租用，二樓為外埔區公所第二辦公室及調解委員會，台灣屬多地震地區，該建築物屋齡近30年，結構老舊須補強、改善無障礙設施。李文傑今會同經發局、民政局、外埔區公所等單位，到現場勘察施工進度。

李文傑指出，此次爭取2400多萬元預算，除了加固建築結構，同時也新增無障礙通道、電梯及輔助設施，以利方便行動不便的市民及長輩進出，完工後，外埔戶政事務所也會遷入，讓民眾洽公更安全、便利。

外埔區公所表示，此工程改善經費為2443萬1163元，除建築本體裝修工程外，為配合未來第二辦公室使用，辦公區域的劃分及動線都還要再做細部規劃，水電工程及消防排水設施都需要納入考量。

台中市外埔公有市場建物屋齡已近30年，屋況老舊、欠缺無障礙設施，市議員李文傑爭取千萬改善，現正施工中，預計今年10月完工。圖／李文傑提供
台中市外埔公有市場建物屋齡已近30年，屋況老舊、欠缺無障礙設施，市議員李文傑爭取千萬改善，現正施工中，預計今年10月完工。圖／李文傑提供

台中市 地震 屋齡 建築

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