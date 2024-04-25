台中港區職災亡 年均44人

台中港區勞工職災案件頻傳，過去5年平均勞安死亡44位人，前年還高達52人，民進黨議員楊典忠要求市府提高加嚴標準的勞動檢查與處罰，降低職災傷亡。副市長賴淑惠說，港區行業與工作性質危險性高，除以專案方式積極檢查輔導，也將分析職災發生原因，才能預防。

台中市議會昨民政業務質詢，議員楊典忠說，台中港區勞工職災勞安死亡案件，以營造、製造、運輸倉儲業墜落、滾落最多，這些都是家庭經濟收入來源，市府應重視港區勞動職場安全，對未落實勞安的事業單位，提高加嚴標準的勞動檢查與處罰，降低職災傷亡。

勞工局長林淑媛說，勞工安全衛生檢查逐步至去年5月1日才由中央放寬授權，除台中市自辦公共工程與工業區外，私人營造業也放寬給中市府勞檢，但中龍、中油、中火等危險性工作場所，勞檢職權仍在勞動部中區職安中心，但市府不會置身事外，會與中央一起宣導與輔導。

民進黨議員張玉嬿指出，台中市勞檢數從2019年8178件，2023年暴增到1萬6160件，但勞檢員63人僅增至68人，每位勞檢員年負荷量從129.8件增到237.6件，幾乎翻倍。謝志忠說，勞工局今年勞檢員編列的加班費預算97.9萬元，平均每人每月至多只能領到1千元，要求市府應針對勞檢員額不足及工作超時問題提出改善對策。

勞工局長林淑媛說，因勞動部擴大授權台中市勞動檢查範圍，使勞檢件數增加，市府將持續向中央爭取增加勞檢人力，透過風險分級及降災策略，減少勞工職災件數，降低勞檢員勤務負荷量，並舉辦促進身心健康活動及訓練，協助減輕工作壓力。