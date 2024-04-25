中市6都最低薪 市府：產業要升級

民進黨台中市議員昨聯合質詢指出，台中薪資在六都敬陪末座，青年低薪問題嚴重，淪為「窮忙世代」，但台中每坪房租租金六都第三高，賺的比別人少，房租繳的比別人多，要求市府提對策。副市長賴淑惠表示，提升與改變產業結構，是解決低薪問題的根本之道，市府將跨局處合作努力，打造台中宜居城市。

議員黃守達說，勞動部統計，台中市去年平均勞退月提繳工資為六都最低，台北5萬1159元、新北4萬1119元、桃園4萬3435元、高雄3萬8843元、台南3萬8042元，台中僅有3萬7165元。據「薪資行情及大專生就業導航」資料，台中市大專畢業生平均薪資也是六都最差，僅3萬6113元，領最低級距薪資2.5萬元至未滿3萬元的人數占34.3%，六都最多，凸顯台中青年普遍低薪。

黃守達說，台中低薪問題嚴重，但內政部實價登錄最新資料，台北房租每坪單價1616元，新北950元、台中833元、高雄723元、桃園656元、台南676元，台中六都第三高，等於房租繳的比別人多，賺的比別人少。

勞工局長林淑媛表示，台中產業結構，很多是金屬、機械製造業或服務業，服務業平均起薪低於製造、科技業，加上青年剛入職場較不穩定，造成低薪。

黃守達說，「市府將原因歸咎於產業結構，又沒能力提升產業附加價值，是否告訴年輕人留在台中沒希望，不如北漂、南漂到外地？」

議員謝志忠說，台中勞工平均月提繳工資最低，但內政部預售屋實價登錄顯示，從2013年至2023年，台中市每坪售價漲幅高達144.9%，六都最高；台中低薪、租房困難，買房更困難，不論工作或生活都感受不到對青年的友善。議員王立任要求市府必須積極提對策，否則台中宜居城市美稱只是虛名。

勞工局表示，勞動部薪資行情及大專生就業導航統計，台中市近3年提繳工資成長率為10.65%，是六都第二高。針對產業結構問題，市府正跨局處合作，協助產業結構升級或轉型，並前進校園辦理職場導航與校園徵才，為青年媒合高薪職缺。