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彰化東外環防「路殺」擬設告示

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣東外環花壇段日前發現被路殺的石虎屍體，縣府除將加強監測八卦山麓石虎生態外，並建議設置石虎出沒告示牌。圖／翻攝自「爆料公社二社」
彰化縣東外環花壇段日前發現被路殺的石虎屍體，縣府除將加強監測八卦山麓石虎生態外，並建議設置石虎出沒告示牌。圖／翻攝自「爆料公社二社」

彰化縣東外環道路日前發生一隻石虎遭路殺，去年東外環也有兩隻水鹿遭路殺事件，顯示八卦山麓都擁有一定族群，彰化縣政府農業處表示，將設置巡守隊加強監測，維護野生動物及用路人安全；至於是否在出入路徑設置圍籬，公路局表示，須會同縣府及特生中心勘察決定。

近年來北彰化芬園鄉與台中霧峰和南投草屯交界的八卦山脈、貓羅溪一帶均是石虎出現熱區，去年彰化縣通報4隻石虎被路殺事件，今年至今也有2件，分別是元月在芬園鄉彰南路及日前在東外環發生。

農業處林業暨野生動物保護科長蘇啟懷表示，農業處已向林保署申請經費成立巡守隊，加強監測八卦山麓的石虎生態，並與特生中心、公路局研議東外環設置石虎出沒的告示牌，提醒駕駛注意，守護石虎。

縣議員楊子賢積極推動「彰化縣石虎保育自治條例」草案，已獲不分黨派議員連署，楊子賢說，將在定期大會中提案，如獲通過實施，彰化縣將是繼苗栗及台中之後第三個立法保護石虎的縣市，輔導石虎熱區內的農民採用友善環境耕作方式，縣府應編列經費獎助，與社區建立夥伴關係，並訂定石虎熱區範圍的開發應有相當保護。

至於水鹿部分，公路局已在東外環設置水鹿出沒告示牌，但去年仍發生兩件路殺事件外，最近也有民眾在芬園鄉彰南路發現水鹿行蹤。農業處表示，基於保護動物及維護用路人安全，公路局已在東外環水鹿出沒的道路設置告示牌，縣府並建議出現熱點設置圍籬因應。

告示牌 石虎

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彰化東外環屢傳石虎、水鹿路殺 研議設告示牌及圍籬

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