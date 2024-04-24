台中兒保開案率低…強化社安 議員籲社工徵才留才

兒虐案件頻傳，2023年社會安全人力進用率，台中市六都最高，但仍有缺找不到社工，造成去年兒少保護通報案件數為7509件，但開案數只有4306件。國民黨議員朱暖英、張廖乃綸指出，要強化社會安全網，須持續補充社工人力，積極徵才，優化社工福利待遇。

社會局長廖靜芝表示，多數未開案的兒少保護案件因錯誤通報或重複通報，社會局會針對案件的情節評估是否開案，不會因人力不足就降低標準。

張廖乃綸說，衛福部統計，去年全國兒少保護通報案件數達5萬6千多件，為5年來新高，但開案量卻是5年最低，主因是社工人力不足，台中市去年兒少保護通報案件數為7509件，但開案數只有4306件，而中央核定補助台中市228名保護性社工，至今進用185人、尚缺43人，台中市家庭關訪員平均每人案件負荷量為5.4件，訪視率為20%。

張廖乃綸表示，社工人力不足，兒少保護案件開案量有限，未開案的通報案件也無法被妥善關懷訪視，這些漏網之魚很可能成為兒虐案的未爆彈，社會局應會同勞工局增補社工人力，並且照顧社工薪資福利，降低社工流動率。

議員朱暖英表示，台灣社工流動率卻來到25.8%，也就是說高達四分之一的社工會選擇轉換跑道。

她要求台中市社會局必須想辦法提前因應，改善執業環境把社工留下來，社會安全網才能照顧到弱勢。

社會局表示，市府全國首創社會工作人員人身安全保障自治條例，維護社工執勤安全，配合衛生福利部調升社工人員薪資，杜絕薪資回捐，提供申訴管道及相關機制，以達勞動權益保障與支持。