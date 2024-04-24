看見幸福台灣／彰化縣長王惠美…全齡照顧 打造樂活

「打造美好彰化希望城市」是彰化縣長王惠美上任以來施政的主軸，面對下一個300年，縣府團隊提出幸福有感三箭政策，包括全齡照顧全能守護、治安幸福有感、建構交通網絡拚經濟等，落實全齡樂活又宜居的最終目標。

王惠美指出，縣府團隊提出的第一箭幸福政策，就是主張「全齡照顧、全能守護」，從育兒、青年、高齡友善三方面著手，希望從小到老都能夠妥善照顧。

彰化縣幸福政策

在友善育兒環境方面，縣府近年來積極建構讓年輕人「樂婚、願生、能養」的好環境，包括提供婦女生育健檢補助、免費坐月子到宅服務、守護寶貝0至6歲全方位兒童發展篩檢等福利措施。另針對家中育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育公共化及準公共服務育兒補助，擴大補助對象，取消排富規定，減輕父母育兒負擔。

為了讓青年在彰化安居樂業，縣府也提供「青年創業獎勵補助」，凡設籍彰化縣18歲至45歲的青創事業負責人，符合條件即可提案申請獎勵補助，每人最高補助30萬元。

縣府也積極完善對長者的照顧，提出多項福利政策，包括假牙補助及敬老眼鏡專案、設置社區照顧關懷據點、發放重陽敬老禮金、衛生所普設不老健身房、緊急救援系統等。推動「長青幸福卡健康加倍計畫」，也讓長者有感，除原有大眾運輸交通車資及健保門診基本部分負擔折抵外，2023年7月1日起擴大補助搭乘台鐵車資、8月15日起再擴大補助縣內觀光旅遊車資。

第二箭幸福政策是讓治安幸福有感，除了加強科技執法，建置「天眼防衛網」錄影監視系統之外，也全力支持警政建設及設備，包括改善員警辦公環境，提升為民服務品質，同時強化警用車輛裝備等，以提升員警執勤安全及機動性。

第三箭幸福政策是打造交通網絡拚經濟，其中，彰化市鐵路高架化已獲行政院核定，進入實質開發階段，縣府同步配合辦理車站聯外與周邊交通整合規劃案、都市計畫變更、土地開發與財務計畫規劃案。