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謝衣鳳居中安排 王惠美率隊向韓國瑜爭取6項經費

中央社／ 彰化縣23日電

彰化縣長王惠美今天在中國國民黨籍立委謝衣鳯安排下，率隊北上拜會立法院長韓國瑜，爭取6項建設經費，韓國瑜肯定王惠美認真打拚，並指定謝衣鳯當窗口協助。

彰化縣政府今天透過新聞稿指出，王惠美向韓國瑜表示，彰化人口老化快速，縣府希望推動「1鄉鎮市有1棟長照衛福大樓」，整合衛生所、不老健身房、公設民營托嬰中心、育兒親子館、日間照顧中心，照顧0到100歲縣民。

縣府目前有6項爭取補助案件送至中央，包括和美鎮長照衛福大樓3億元，永靖鄉、埔鹽鄉、大村鄉等長照衛福大樓各2.6億元，和美鎮糖友里日照中心地下停車場5億元、彰化縣衛生局大樓耐震度不足重建工程10億元，共25.8億元。

謝衣鳯說，各縣市統籌分配款中，彰化縣民平均分配最少，且彰化人口老化率較其他縣市高，希望衛福部能大力協助這6項案件。

韓國瑜說，王惠美在逾百萬人口大縣辛苦持家不容易，肯定她認真打拚，同時指定謝衣鳯當窗口協助經費爭取。另外，韓國瑜表示對彰化羊肉爐印象深刻，盼有機會再訪吃美食；王惠美也邀請韓國瑜組隊到彰化參加龍舟賽。

王惠美 韓國瑜

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