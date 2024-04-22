彰化雜木堆置場又失火 連燒17小時空氣品質拉警報

彰化縣田中鎮一處園藝場旁的廢棄雜木場，今清晨3點多忽然起火燃燒，消防局出動3輛水庫車噴水滅火，並雇用挖土機挖開雜木堆避免延燒，這場火燒了17小時，希望夜間8點能完全撲滅餘燼。

彰化縣不只一次發生雜木堆置場失火，先前在埤頭鄉雜木堆發生火災，連燒5天，另在溪州鄉、芳苑鄉都曾發生雜木堆置場火災，影響空品甚鉅，環保局依違反空汙法各裁罰20萬元起跳的罰款。

據了解，今天起火的雜木堆置場面積約600坪，清晨夜色中的熊熊火光格外令人心驚，民眾通報消防單位滅火，消防人員從清晨噴水到上午，因大火伴隨濃煙飄傳，消防局通報環保局到場監測空氣品質。環保局測出今為西南風，因此公告濃煙消失前，下風處居民應緊密門窗。