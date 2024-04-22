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合歡山莊停車場動線不良 遊客怨逆向排隊等入場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山莊停車場出入口採左進右出，遭遊客質疑動線不良，導致車輛逆向停等入場，影響雙向車流。圖／讀者提供
合歡山莊停車場出入口採左進右出，遭遊客質疑動線不良，導致車輛逆向停等入場，影響雙向車流。圖／讀者提供

合歡山3座停車場開始收費，但遊客抱怨，合歡山莊停車場採左進右出，動線不良導致車輛逆向停等入場，影響雙向車流；林業保育署南投分署表示，現行動線是考量車輛多從南投端上山，並配合大型軍用車進出需求，後續加強交管引導。

合歡山是熱門景點，但山區停車空間有限且不收費，常遭長期占用車格，為符合使用者付費原則，林業保育署南投分署去年規畫昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場實施收費，並委外管理經營，今年完成設置停車系統，於本月4日起啟用收費。

最近正值合歡山杜鵑花季，上山車流增加，鄰近賞花熱區的武嶺、合歡山莊等停車場假日時都幾近客滿，但也因此有民眾抱怨，合歡山莊停車場出入口採取左進右出，動線不順，導致不少車輛逆向排隊停等入場，也影響台14甲線雙向車流。

林業保育署南投分署表示，考量遊客從台14甲線南投端前往合歡山為大宗，約占上山車流的9成，經評估，合歡山莊停車場採左進右出對用路人較便利，且有較大區域的停等空間；若採右進左出使用，恐造成花蓮往台中端車流壅塞情形。

此外，合歡山區有國軍寒訓基地營區，考量大型軍用車輛的轉彎半徑較大及其進出需求，配合國防部要求採用左右雙開式柵欄，並於左側入口設立可感應刷卡的悠遊卡進出系統，提供多元的停車繳費模式，也方便使用者選擇。

該分署也提到，杜鵑花季期間的上山車流量大，導致停車場周邊交通壅塞，駕駛行車或排隊等待進入停車場仍須依照道路標示，毋須逆向停等入場，後續將與相關單位比照過去模式，配合加強交管引導，或限制上山車輛數，維護交通順暢。

停車場 南投 合歡山

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