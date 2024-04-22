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台中親子音樂季將登場 市府攜手佩佩豬推獨家禮

中央社／ 台中22日電
台中市府今年規劃「台中童遊趣」系列活動，其中邁入第7屆的「台中親子音樂季」首度移至兒童月舉辦，特別打造4公尺高的「佩佩豬大型氣偶」。圖／台中市新聞局提供
台中市府今年規劃「台中童遊趣」系列活動，其中邁入第7屆的「台中親子音樂季」首度移至兒童月舉辦，特別打造4公尺高的「佩佩豬大型氣偶」。圖／台中市新聞局提供

2024台中親子音樂季將於27、28日在台中公園登場，台中市新聞局今天宣布，攜手超人氣卡通佩佩豬設計獨家禮，28日中午前追蹤石虎家族FB粉絲專頁就有機會獲得。

「2024台中親子音樂季」將於27、28日在台中公園登場，新聞局表示，這次與英國超人氣卡通「PeppaPig粉紅豬小妹」攜手合作，以佩佩和喬治為造型設計「帆布拉鍊袋」與「造型磁鐵」等2款獨家禮。

新聞局指出，即日起至28日中午12時止，民眾只要追蹤「石虎家族」FB粉絲專頁、按讚活動貼文、留言「快來台中親子音樂季一起玩！」及Tag給3名好友，就有機會獲得。

市府今年規劃「台中童遊趣」系列活動，新聞局表示，其中邁入第7屆的「台中親子音樂季」首度移至兒童月舉辦，特別打造4公尺高的「佩佩豬大型氣偶」，YOYO家族哥哥姐姐及特別嘉賓「佩佩」和「喬治」也將壓軸演出，陪孩子度過美好假日。

在親子音樂季開始前，新聞局特別規劃「粉紅豬小妹限量獨家禮物包」抽獎活動，30日將抽出50名獲獎幸運兒，有機會獲得粉紅豬小妹主題「帆布拉鍊袋」與「造型磁鐵」等2款好禮，提醒粉絲千萬別錯過。

新聞局說明，今年親子音樂季以「孩享玩樂 聚樂FUN送」為活動主軸，邀請14組表演團體輪番上陣演出，包含YOYO家族太鼓表演、草帽女孩溫柏淳、旋轉立方、CTBE中灣銅管室內樂團等，現場還規劃文創及小農市集，陪大、小朋友歡度兒童月最後一個週末時光。

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