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科博館攜手海委會 中台灣海洋保育教育中心7月揭牌

中央社／ 台中22日電
國立自然科學博物館推動海洋科學研究及教育推廣，今天與海洋委員會海洋保育署共同簽署合作備忘錄；海委會籌設「中台灣海洋保育教育中心」落腳科博館，預計7月揭牌。圖／國立自然科學博物館提供
國立自然科學博物館推動海洋科學研究及教育推廣，今天與海洋委員會海洋保育署共同簽署合作備忘錄；海委會籌設「中台灣海洋保育教育中心」落腳科博館，預計7月揭牌。圖／國立自然科學博物館提供

國立自然科學博物館推動海洋科學研究及教育推廣，今天與海洋委員會海洋保育署共同簽署合作備忘錄；海委會籌設「中台灣海洋保育教育中心」落腳科博館，預計7月揭牌。

今天是世界地球日，根據科博館發布的新聞稿，館長焦傳金表示，今年在海委會支持下將設置「中台灣海洋保育教育中心」，結合館內、外「森川里海」保育專家學者共同推動里海倡議，期望達到人與自然和諧共生，今天與海委會海保署共同簽署合作備忘錄後，一同為海洋保育教育努力。

「里海」原文是Sato-Umi源自日文，意思是「居住之海」，沿近海地區是人類與淺海生態系共生之處，健康的「里海」可使物質循環得以永續、海洋與海岸能被整合管理、多樣生態系及自然環境得到保存。

焦傳金指出，科博館有60多名各領域研究人員，在海洋生物領域人才濟濟，除豐富多樣的海洋無脊椎蒐藏與研究，還有化石與現生海洋哺乳動物研究，近年跨越時間、空間研究古今鯨豚，挖掘與發表新的化石物種紀錄、探討台灣海洋哺乳動物古生態，也專注現生珍稀物種白海豚與露脊鼠海豚的族群研究。

今年全新推出在生命科學廳B1「奇幻自然」展區的「追呀追：計算與行為」單元，呈現科博館多年來海洋生物研究成果與台灣海洋生物特色。

焦傳金表示，世界地球日是全球性的環境保護倡議運動，藉此呈現科博館研究、蒐藏、科學教育等多元面向，期待一起來科博館，探索各種生物奧秘。

世界地球日 博物館 海委會

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