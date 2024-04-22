台中人口創新高 月底將破285萬

台中市衝刺人口數，近期將突破285萬人，今年每月平均增加1200人，原本4月中旬可望突破，但本月成長幅度趨緩，目前還差數十人，預計月底可達標。議員則提醒，人口創新高是喜事，但要注意各區均衡發展，以免拉大城鄉差距。

台中市民政局表示，台中有都會便利性，平均薪資比南部高，吸引外來人口移入。今年1到3月遷入數最多五縣市，彰化縣2679人、新北市1324人、南投縣1296人、台北市940人、高雄市848人。

議員則指出，台中市人口存在「城鄉失衡」、「青年空窗」現象。台中市全年增加率千分5，中區人口連3個月增加共134人，人口年增加率千分之34，新增三井LaLaport、帝國糖廠、國漫館、大車站計畫等利多，人口重新正成長，東區也有千分之16。

反觀北區有一中商圈、中國醫藥大學卻發展停滯。議員建議參照日本大阪的「泉北新城」，由政府、大學、非營利組織合作改造，閒置民宅重新設計，促成跨世代共居社區，解決社區高齡化和年輕人外移。

另海線發展力道強勁，沙鹿、梧棲的年人口成長率，去年至今有千分之18到19，與市區北屯、西屯差不多，大肚、龍井也成長快速，清水突破9萬人、梧棲6萬，來到新高。

不過和平區一年大減千分之29、外埔也減千分之19、霧峰千分之16.8、東勢千分之10，人口負成長。議員施志昌呼籲市府重視、振興農業區發展。

議員陳雅惠指出，台中大型建設與就業率是人口增加的本錢，缺乏人口紅利會形成惡性循環，市府應在國土計畫、招商引資布局，注意區域發展均衡，不要「只見新人笑，不見舊人哭」。

市府指出，建設規畫會整體考量，例如海線地區早年人口負成長，投入重大建設帶動商業成長，人口突破新高。台中市人口將達285萬人新高，市府黃金獎牌、iPhone與機票等好禮，5月將舉辦慶典迎接台中人口創高峰。