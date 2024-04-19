南投市路邊停車收費成果好 埔里、草屯跟進

南投市3月實施路邊停車收費，一位難求、違停大幅改善，民眾關心其他停車收費何時上路。南投縣交通管理所表示，已和各公所協調，埔里鎮已經發包6月上路，草屯鎮仍在規畫，最快7月實施，竹山鎮因為舊市區道路狹窄，畫設停車格反影響車輛通行，不考慮路邊停車收費。

南投縣過去未實施路邊停車收費，路邊停車格常遭占用，民眾到市區購物、洽公或看病停車困難，也影響市區交通，不少民眾認為違反使用者付費精神，要求實施路邊停車收費。

南投縣政府和各鄉鎮公所討論實施路邊停車收費，南投市公所腳步最快，今年初規畫智慧停車收費，市區主要道路畫設停車格，並裝設智慧停車柱，3月正式實施，雖有車主抱怨，繳費方式對年長者不夠方便，但市區停車格不再遭占用，甚至整排淨空，都讓民眾耳目一新，直稱「南投市現在順眼多了」，也關切草屯、埔里、竹山等三大鎮路邊停車收費實施進度。

南投縣交通管理所長王丞達說，埔里鎮停車收費已完成發包，由廠商進行相關設施裝設，預計6月實施，將採部分人工收費、部分以地磁感應收費，紀錄車輛停入和離開時間，透過APP或到超商繳費。

草屯鎮停車收費仍在發包，將由公所和得標廠商討論收費方式，最快7月實施。竹山鎮因為舊市區路幅不足，並有許多單行道，公所考慮畫設停車格後，可能造成道路壅塞，不適合路邊停車，將在市區尋找土地興建停車場，改善停車問題。