彰化縣桐花祭13日登場 八卦山脈5處景點賞桐

彰化縣桐花祭系列活動13日登場，分別在八卦山脈5處賞桐景點舉行，不僅有市集、實境解謎等，今年還結合在地美食、挑水體驗、演唱會、集章4大亮點。

彰化縣政府今天舉行2024桐花祭記者會，縣長王惠美致詞時表示，系列活動將在芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄及彰化市福田社區、員林市藤山步道5處賞桐景點舉行。

今年活動除了有伯公祭儀、實境解謎、桐遊小旅行、桐花市集等，還有4大亮點，包括利用在地食材製成美味餐點的「桐聚道」、挑水體驗、集章兌換野餐墊。

另外，有3場免費入場的大型「桐花之夜」晚會，20、21日晚間7時由即將成真火舞團及唐美雲歌仔戲團在芬園寶藏寺演出；28日晚間7時30分在員林市圓林園有懷舊金曲演唱會，邀請歌星黃仲崑、葉璦菱、沈文程、林佳儀、曾心梅、黃妃輪番演唱。

桐花祭系列活動從4月13日起至28日舉辦，縣府表示，為服務搭乘大眾運輸的遊客到八卦山賞桐花，安排接駁車沿途停靠日月山景農場、福田賞桐園區、螢光橋、挑水古道，4月20、21、27、28日每天上午8時30分至下午4時，於彰化火車站發車，班距約60分鐘；一日券車票每張新台幣20元，當天不限次數搭乘，每站均可現場購買。