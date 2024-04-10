百座農用水塔被震毀！花蓮強震釀台中梨山災損 70座無法申請原因曝

0403花蓮強震造成嚴重災情，台中梨山地區更有百餘座農業灌溉用水塔毀損，農田水利署近日在梨山受理補助，目前已登記有220座，但其中卻有70座，因耕作者與土地所有人名字不同，無法獲得補助。和平區民代羅進玉認為，水塔不只灌溉用，更有部分做飲用水使用，農水署應放寬認定，凡登記現耕者皆可受理申請。農水署台中處長王曼菁表示，將與中市府研議協助辦法。

花蓮強震發生時，台中梨山對外交通全中斷，呈「封閉狀態」，更有百餘座灌溉用水塔毀損，更有部分民眾飲用水，也仰賴水塔資源，不僅影響農業灌溉，更危急民生用水。農水署近日安排人員上山，協助受災農民登記水塔補助，金額從2萬4千元至24萬4千元不等。

但羅進玉提到，目前計有220座水塔損壞，登記申請補助，但卻僅有150座符合標準，70座卻因土地所有權人、現耕者姓名不同，導致無法獲得補助。

羅進玉說明，過去許多人上山購地耕種，卻未變更土地所有權人，土地仍是原地主名字，原住民保留地開發管理辦法」實施後，經區公所土地清查，則註明「現耕人」，才有現在「姓名不同」事件發生。

羅進玉認為，農水署應放寬申請者身份認定，凡在區公所登記的「現耕人」皆可受理補助申請，此次儲水桶也確實遭受地震損壞，應符合天災補助規定。

王曼菁說，派員上山登記的同仁計畫今天下山，預計明天會先了解實際狀況，隨後向中市農業局共同研議解決辦法，盡力協助農民。