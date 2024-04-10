花公帑出訪新加坡僅公布片斷 議員要求盧秀燕完整報告
台中市議會今召開大會，交付市府及議員提案審查。民進黨中市議員江肇國、林德宇指出，市長盧秀燕出訪新加坡，花人民公帑，但出訪全程猶如霧裡看花，主張應提專案報告，向市民說明。國民黨議員認為明天議程是市長施政報告，議員可以詢問，藍綠吵翻天。議長張清照則宣布專案報告增加市府應協助震後建物耐震評估、市府處理農地廢棄物防戴奧辛汙染措施兩案。
市長盧秀燕昨受訪時表示，新加坡此行成果超乎預期，被問到下一站是否前往美國，盧秀燕僅說「所有國家都有可能」，並透露今年還有安排出訪行程。
江肇國強調，盧秀燕出訪，新加坡的事先受制於新加坡的要求，無法公開所有行程，但回來要向市民報告，花公帑有何斬獲？尤其盧秀燕未來還有出訪計劃。
議長張清照認為，明天施政報告就可質詢，國民黨議員也認為市府已經發布新聞，包括訪問環境部、體育局等多個行程，江肇國則表示，拚外交如此好事，為何不能向市議會報告？要求盧秀燕提出專案報告。
議員林德宇表示，市長出國到目前都是從片面的新聞資訊得到片面的資訊，既然市長在出發前都能夠主動開記者會說明，應藉專案報告說明出訪成果意義及效益，向市民完整報告。
國民黨議員陳政顯表示，市長施政報告就可詢問相關問題，總質詢也可問，沒必要再列入專案報告。
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