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盧秀燕宣傳照高掛如「尊者」？ 中市府：首長行銷勿扭曲

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府宣傳人口將破285萬，市府中庭高掛盧秀燕海報，民進黨議員張家銨批違神？民政局表示，首長行銷城市，不必扭曲。記者陳秋雲／攝影
台中市府宣傳人口將破285萬，市府中庭高掛盧秀燕海報，民進黨議員張家銨批違神？民政局表示，首長行銷城市，不必扭曲。記者陳秋雲／攝影

台中市人口將突破285萬人，市府規劃系列慶祝活動，議員張家銨說，有網友反映市府掛起市長盧秀燕肖像宣傳水舌動，張家銨認為「市長搶風頭已經搶過頭了」，更指花公帑製作自己大型肖像布條，宛如把自己當作電影「周處除三害」當中的「尊者」。民政局表示，市長是城市行銷當然代言人，無需用負面觀感扭曲，期許共同努力打造台中光榮。

張家銨說，市府用公帑製作市長肖像大型布條，高掛在市政府中庭，她以熱門電影「周處除三害」內教主的角色「尊者」比喻，指市府是在「造神嗎？」

張家銨強調，台中市的人口增加，是全體市府公務員的努力，絕不是市長一人的功勞。她認為，人口的增長代表台中市有更多需要解決的問題，市長與其花心思行銷、曝光，還不如想一想如何更好的提升市民福祉。

網友留言表示，「拿納稅人的錢幫自己打廣告」、「人又不是她生的，莫名其妙」、「搞偶像崇拜」、「已經把自己當神了」、「畫面跟北韓領導人似的」。

民政局表示，全台人口面臨負成長，台中人口持續增長，近期人口將突破285萬人，代表台中在公共建設、社會福利等施政上受到肯定。民政局委說，委由廣告公司設計，各城市多以市長為行銷代言人，期許共同努力打造台中城市光榮。

台中市 張家銨

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