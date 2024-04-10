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台中和平樹木傾斜擋道 警方柴刀砍伐移除

中央社／ 台中10日電

花蓮地震後，山區又遇大雨，台中市和平區東關路一段24.8公里處，櫻花樹頭腐爛傾斜路中占據車道，警方花費20分鐘，以柴刀砍伐樹枝，先行移除避免危害交通。

台中市和平警分局今天發布新聞稿指出，花蓮地震後山區大雨，天輪派出所員警8日夜間巡邏時，在東關路一段24.8公里處，因地震過後又遇大雨，導致路旁櫻花樹樹頭腐爛傾斜占據車道。樹木約有寬25公分、長1.5公尺，部分樹枝影響道路通行。

員警考量該路段昏暗且無路燈，行經車輛容易不小心撞上樹枝發生危害，將巡邏車開警示燈，並以車上備用柴刀砍伐樹枝，花費20分鐘，將影響道路的樹木先行移除，以警示帶將樹木固定於旁邊標誌牌，避免發生危害，確保用路人行車安全，後續已通報谷關工務段處理。

和平警分局長沈能成表示，呼籲用路人如遇路樹倒塌情形發生，應提高警覺，並請撥打110或1999，以利警方妥善處置，避免災情擴大。

台中市 地震 樹枝

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